Erdoğan’la ‘Kuzey Ordusu’nu konuşan NATO genel sekreteri: Bize de danışılmadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Görüşmede, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun Suriye’nin kuzeyinde kurmayı planladığı ‘Sınır Koruma Gücü’nün gündeme geldiği bildirildi.

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Koalisyon yarısının YPG’nin çatı örgütü Demokratik Suriye Güçleri (DSG) militanlarından oluşacağını söylediği 30 bin kişilik gücün Suriye’nin kuzeyine yerleştirileceğini duyurmuştu.

Erdoğan, Koalisyon’un bu girişimi nedeniyle YPG’ye bir kez daha gözdağı vermiş, ABD’ye karşı da bugüne kadarki en sert çıkışını yapmıştı. Cumhurbaşkanı, Amerikan askerlerini kastederek, “Teröristlerle birlikte olanları toprağa gömmek mecburiyetinde olmayalım” demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı konuşmadaysa “Ey NATO, siz ortaklarınızdan birine herhangi bir sınır tecavüzünde, tacizinde bulunanlara karşı tavır almakla da mükellefsiniz. Peki şu ana kadar siz, ne tür bir tavır aldınız” diye sormuştu.

‘Kabul edilemez’

AA’nın haberine göre, Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’le yaptığı telefon görüşmesinde de DSG komutasında faaliyet göstermesi öngörülen ‘Kuzey Ordusu’nun asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’deki son gelişmeler karşısında Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan hakları kapsamında ulusal güvenliğini muhafaza için gerekli her türlü tedbiri alacağını hatırlattı.

Konuyla ilgili endişelere hak verdiklerini belirten NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise Türkiye’nin kendini terör saldırılarından korumasının en doğal hakkı olduğuna işaret etti.

Türkiye’nin NATO için önemli bir ülke olduğuna değinen Stoltenberg, Suriye’nin kuzeyinde sözü edilen türden bir güç oluşturulması hususunda kendilerine danışılmadığını anlattı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in sorunun çözümü için müttefikler arasında açık diyaloğun önemine dikkati çektiği öğrenildi.

NATO katkı sağlamaya devam edecek

AA’nın ulaştığı bir başka NATO yetkilisi ise NATO’nun Türkiye’nin güvenliğine önem verdiğini, bu çerçevede giderek zorlaşan güvenlik ortamında Türkiye’nin güvenliğine katkı sağlamaya devam ettiğini söyledi.

NATO yetkilisi sözlerini şöyle sürdürdü: “NATO, Türkiye’ye giderek zorlu hale gelen güvenlik ortamında yardım etmeye devam ediyor. Türkiye’nin Suriye’den gelebilecek balistik füzelere karşı hava savunmasını güçlendirdik, Türk toprakları üzerinde erken uyarı sistemi (AWACS) uçuşlarını geliştirdik ve Ege Denizi’nin doğu kısmında donanma varlığımızı arttırdık. Tüm bunlar NATO’nun Türkiye’nin savunmasına güçlü bir şekilde bağlı olduğunu ortaya koyuyor.”