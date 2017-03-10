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Erdoğan’la görüşmeden günler sonra: BBP, referandumda ‘Evet’ diyecek

 

Uzun süredir ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumuna ilişkin görüşünü açıklamayan Büyük Birlik Partisi (BBP), ‘Evet’ diyeceğini duyurdu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ‘Evet’ kararının gerekçesini“Partimiz hükümet değişikliği sisteminin dışında kalmama kararı almıştır” diye açıkladı.

‘BBP, siyasi ikbal düşünmeden devletin yanında durur’

Destici, “Devletin ve miletin bekası, istikbali ve istiklali söz konusu olduğunu gördüğünde Büyük Birlik Partisi ve onun idealist kadroları hiçbir siyasi ikbal düşünmeden devletin ve milletin yanında durur. Bunun için ‘Evet’ demeye karar vermiş bulunuyoruz” diye konuştu.

Destici, mart ayı başında ‘Ak Saray’a giderek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmüştü. BBP lideri, görüşmenin ‘verimli’ geçtiğini söylemişti.

BBP, uzun süredir referanduma ilgili kararını açıklamıyordu. Parti yönetiminden bazı isimler ‘Hayır’ kararı aldıklarını duyurmuştu, ancak partiden resmi açıklama gelmemişti.

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