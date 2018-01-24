Erdoğan’la görüşen Trump: Çatışma riskini engellemek için Türkiye ihtiyatlı olmalı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, ‘Zeytin Dalı Harekatı’ gündemiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) haftasonu Suriye Afrin’deki PYD/YPG unsurlarına karşı başlattığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ beşinci gününe girdi.

ABD kanadından yapılan açıklamalarda Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon, “Demokratik Suriye Güçleri (DSG) içindeki bir grubun onlara yaptığımız silah desteğini IŞİD dışında kullanmasına göz yummayız” demiş, bir başka sözcü binbaşı Adrian Rankine Galloway ise DSG’nin Türkiye’nin operasyon yürüttüğü Afrin’e güç kaydırması durumunda desteklerini kaybedeceğini söylemişti.

Son olarak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Suriye sınırı boyunca 30 kilometrelik bir güvenli hat oluşturma önerisinde bulunduğunu söylemişti.

İki ay aradan sonra ABD tarafından gelen taleple 20.30’da yapılması beklenen görüşme, gecikmeli olarak başladı.

İki liderin görüşmesine dair ilk bilgi, cumhurbaşkanlığından geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan’ın harekatın Türkiye’nin ulusal güvenliği için yapıldığını ve iki ülke işbirliğinin devam etmesi gerektiğini vurgularken, “ABD terör örgütlerine silah desteği vermeye son vermeli” dedi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler ve Türkiye’nin Afrin’de terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili görüş teatisinin yanısıra ikili konulara da değinilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı’nı uluslararası hukuk temelinde ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile BM Güvenlik Konseyi’nin terörizmle mücadele konusundaki kararları uyarınca gerçekleştirdiğini vurgulamıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye’nin kendi ulusal güvenliği için Afrin’i terör unsurlarından arındırmayı hedeflediğini ifade ettiği görüşmede terörle mücadelede ikili işbirliğinin önemi üzerinde durulmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız, terörle mücadele çerçevesinde PYD/YPG’ye ABD’nin silah desteğine son vermesi gerektiğine de tekrar dikkati çekmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Sayın Trump, gerek Suriye meselesi gerek ikili konularda Türkiye-ABD arasındaki işbirliğini ve yakın teması sürdürme noktasında kararlı olduklarını teyit etmişlerdir.”

Beyaz Saray: Afrin’de tırmanan şiddet iki ülkenin ortak çıkarlarını zayıflatıyor

Hürriyet’ten Cansu Çamlıbel’in haberine göre, görüşmenin ardından Beyaz Saray’dan da bir açıklama yapıldı.

Beyaz Saray açıklaması şöyle: “Trump Erdoğan’a Afrin’de tırmanan şiddetten duyduğu kaygısını ileterek bunun iki ülkenin Suriye’deki ortak çıkarlarını zayıflattığını söyledi. Türkiye’ye gerilimi tırmandırmama, askeri operasyonlarını sınırlı tutma, sivil kayıpları önleme çağrısı yaptı. Türk Amerikan güçleri arasında bir çatışma riskini engellemek için Türkiye’nin ihtiyatlı davranmasını istedi.

İki ülkenin ve bütün tarafların IŞİD’i uzun vadeli bir yenilgiye uğratma hedefine odaklanması gerektiğini yineledi. Trump Türkiye’den gelen yıkıcı ve yanlış söylemlerin yanısıra ABD vatandaşları ve yerel personelinin uzatılan olağanüstü hal altında tutuklu olmasının neden olduğu kaygıları dile getirdi.

İki lider ABD ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklığın – özellikle bölgesel istikrarın arttırılması ve DEAŞ, PKK, El Kaide, İran destekli terörü de kapsayacak şekilde terörün her şekliyle mücadele için – iyileştirilmesi hedefini taahhüt ettiler.”