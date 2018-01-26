Erdoğan’la görüşen May: IŞİD’le mücadele katkılarınızı takdirle karşılıyoruz

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İngiltere Başbakanı Theresa May telefonda görüştü.

Reuters’ın cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, görüşmeden ‘Zeytin Dalı Harekatı’ ele alındı.

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May ile telefon görüşmesinde Erdoğan, Türkiye’nin harekatı, uluslararası hukuk temelinde ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile terörizmle mücadele konusundaki BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

May’in ise görüşmede ‘Suriye’de istikrarın sağlanmasına yönelik girişimlerde önemli rol oynayan Türkiye’nin IŞİD’le mücadele ve yenilgiye uğratma konusundaki katkılarını takdirle karşıladıklarını’ belirttiği açıklandı.

İki liderin, Suriye meselesine çözüm bulma çabalarıyla ilgili olarak önümüzdeki süreçte yakın temas içinde olma konusunda mutabık kaldıkları da belirtildi.