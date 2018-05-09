Erdoğan’la görüşen İnce: Başarılar diledik, dertleştik

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın görüşmesi sona erdi. Çıkışta gazetecilere kısa bir konuşma yapan İnce, “Başarılar diledik. Dertleştik” dedi.

İnce, cumhurbaşkanı seçimlerinde adaylığını açıklayan isimleri tek tek ziyaret etmek istediğini ve buna HDP’nin Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan adayı Selahattin Demirtaş’ın da dahil olduğunu belirtmişti.

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İnce, İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Saadet Partisi’nin adayı Temel Karamollaoğlu ve HDP’nin adayı Demirtaş’la görüşmüştü.

Erdoğan, kendisinden randevu isteyeceğini açıklayan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İnce’ye yanıt vererek, “Partimde kendilerini kabul edebilirim” demişti. Edirne’de düzenlenen mitingde konuşan İnce, “Az önce cevap geldi Sayın Erdoğan ile bu akşam saat 21.00’de parti genel merkezinde kabul edeceklermiş. Şimdi ona gidip başarılar dileyeceğim” demişti.

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İnce, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile birlikte AKP’nin genel merkezine gelirken, parti girişinde AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş karşıladı. Görüşmede İnce, Altay, Erdoğan ve Elitaş yer aldı.

40 dakika süren görüşmenin ardından konuşan İnce, “Başarılar diledik. Sohbet ettik. Dertleştik” dedi.

İnce’yi uğurlayan Elitaş ise, “Çok güzel bir sohbet oldu. Rize de konuşuldu” ifadelerini kullandı.