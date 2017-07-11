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Erdoğan’la ‘çay hasadı’ yapmıştı: Danıştay başkanı göreve yeniden seçildi

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la Rize’de çay hasadı yapan ‘üçlü’ arasında yer alan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, göreve yeniden seçildi.

Fotoğraf: danistay.gov.tr (Arşiv)

Güngör’ün göreve devam edeceği haberini, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu.

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‘Çay partisi’nden ‘Ak Saray’a

Türkiye kamuoyu Güngör’ün ismini yakından tanıyor.

Dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’yla 12 Mayıs 2014’teki Danıştay töreninde tartışmıştı.

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör de Erdoğan salondan ayrılırken, adaletin bağımsızlığını sembolize etmesi için düğmesiz yapılan cübbesini iliklemeye çalışmıştı.

Güngör, iki yıl sonra, 5 Mayıs 2016’da, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rize ziyaretine de katılarak Sayıştay Başkanı Recai Akyel ve Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’le birlikte çay hasadı yapmıştı.

Güngör, fotoğrafın solunda. (Fotoğraf: tccb.gov.tr)

Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu’nun Erdoğan’ın ‘Ak Saray’ında müdür olarak çalıştığı, damadı Volkan Hatinoğlu’nun da ‘Ak Saray’ın yapımını üstlenen Rönesans Holding’in bünyesindeki Sağlık Yatırım A.Ş.’de Nisan 2016’da yönetici olarak işe başladığı ortaya çıkmıştı.

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