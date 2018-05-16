Erdoğan’la buluşan futbolculara Merkel de tepkili: Yanlış anlamalara davetiye çıkarıldı

Alman milli takımı için forma giyen futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile buluşmasına yönelik tepkilere Almanya Başbakanı Angela Merkel de katıldı.

Erdoğan’ın Özil ve Gündoğan ile Londra’da buluşmasında çekilen fotoğrafların AKP’nin sosyal medya hesaplarında yayınlanması Erdoğan’a seçim desteği olarak değerlendirilmiş ve Almanya’da tepki ile karşılanmıştı.

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Deutsche Welle’nin haberine göre, Merkel adına açıklama yapan hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Almanya milli takımı oyuncularının toplumda ‘rol model’ olduğunu belirterek Erdoğan ile buluşmayı ‘soru işaretleri yaratan ve yanlış anlamaya davet çıkaracak bir durum’ diye niteledi. Seibert, Alman Futbol Federasyonu içinde de konunun gündeme geleceğinden emin olduğunu ifade etti.

Hükümet Sözcüsü Seibert, “Merkel de bunu gizli bir seçim desteği olarak mı değerlendiriyor?” yönündeki soruyu ise yanıtsız bıraktı.