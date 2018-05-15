Erdoğan’la buluşan ‘Alman’ futbolculara eleştiri: Kampanyaya alet oldular

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) ve bazı siyasetçiler, Londra ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la birlikte poz veren milli takım oyuncuları Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’ı, seçim kampanyasına alet olmakla suçladı.

DFB Başkanı Reinhard Grindel, “Futbol ve DFB, sayın Erdoğan tarafından yeterince dikkate alınmayan değerleri savunur” dedi.

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Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre Türk asıllı Alman futbolcular Özil ve Gündoğan’ın, Erdoğan’la Londra’da fotoğraf çektirmesi üzerine Grindel tepki gösterdi.

Twitter üzerinden konuya ilişkin paylaşımda bulunan Grindel, “DFB, göçmen kökenli futbolcularımızın özel durumuna saygı gösterir ve dikkate alır. Ancak futbol ve DFB, Sayın Erdoğan tarafından yeterince dikkate alınmayan değerleri savunur. Bu nedenle milli futbolcularımızın seçim kampanyası için istismar edilmesi iyi değil. İki oyuncumuzun bu eylemi DFB’nin uyum konusundaki çalışmalarına yardımcı olmadı” diye yazdı.

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Londra’da geçen pazar günü Erdoğan ile bir araya gelen Arsenal’li Özil ve Machester City’li Gündoğan’a ek olarak, sezon ortasında Beşiktaş’tan Everton’a transfer olan Cenk Tosun da söz konusu fotoğrafta yer aldı.

AKP’nin Twitter hesabından paylaşılan fotoğraflarda futbolcular cumhurbaşkanına imzaladıkları formalarını takdim ederken görüntülendi. Gündoğan’ın imzaladığı formanın arkasında ‘Sayın Cumhurbaşkanım’a saygılarımla’ yazdığı görüldü.

Fotoğrafların AKP hesaplarından paylaşılması üzerine sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi milletvekili Beatrix von Storch, “Neden Gündoğan Erdoğan’ı kendi cumhurbaşkanı olarak tanımlarken Almanya Milli Takımı için oynuyor?” diye sordu.

Yeşiller Partisi’nin eski eş genel başkanı ve Türkiye asıllı Cem Özdemir de Fransız haber ajansı AFP’nin yan kuruluşu SID’e konuşarak, “Alman Milli Takımı’nda oynayan uluslararası bir futbolcunun cumhurbaşkanının ismi Frank-Walter Steinmeier, başbakanının ismi Angela Merkel ve parlamentosu da Bundestag’dır; başkenti de Ankara değil, Berlin’dir” dedi.

İktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi milletvekili Stefan Müller ise “Milli takım oyuncularımızın bir otokratın seçim kampanyasına alet olup olmama konusunda dikkatli bir şekilde düşünmeleri gerekir” diye konuştu.

Gündoğan: DFB’nin değerlerine saygılıyız

Tepkiler üzerine yazılı açıklama yapan Gündoğan, “Bu fotoğrafla siyasi bir mesaj verme ya da seçim kampanyasına destek sağlama gibi bir hedefimiz yoktu” dedi. Gündoğan, Türkiye kökenli Almanya vatandaşları olarak cumhurbaşkanlığı makamına saygılarını belirten bir jestte bulunmayı amaçladıkarını belirtti.

Gelsenkirchen doğumlu futbolcu şöyle devam etti: “İki ülke arasındaki gergin ilişkileri göz önüne alarak bu görüşmeyi kendi sosyal kanallarımızdan yayınlamadık. Almanya’nın milli oyuncuları olarak DFB’nin değerlerine bağlıyız ve sorumluluklarımızın farkındayız.”

Almanya Milli Takım Menajeri Oliver Bierhoff bu buluşmayı ele almak üzere Özil ve Gündoğan ile bir görüşme yapacaklarını söyledi. Her iki oyuncunun da milli takımın salı günü açıklanacak Dünya Kupası aday kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.