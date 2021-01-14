Bahçeli: Cumhur ittifakını bozmayı hiçbir şart alında aklımın köşesinden geçirmem

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumhur ittifakını bozmayı ‘hiçbir şart altına aklının köşesinden geçirmeyeceğini’ belirterek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çeşitli partilere yaptığı ziyaretlerden rahatsız olmadığını aktardı.

Fotoğraf: @tcbestepe

Twitter paylaşımında, medyadaki haberleri ve programları eleştiren Bahçeli, şunları kaydetti: “Bazı sözde köşe yazarları var ki, Mustafa Balbay bunlardan birisidir, bizzat duymadığı, duymasının da mümkün olmadığı iki kişi arasında geçen konuşmaları saptırarak, hayal mahsulü anlatımlarla kamuoyuna servis edebiliyor. Biz okurken utanıyoruz, onlar yazarken utanmıyor.

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Ayrıca Habertürk televizyonunda Veyis Ateş’in hazırlayıp sunduğu Türkiye’nin Nabzı isimli programın dün geceki bölümünü dikkatle izledim. Deniz Zeyrek, İsmail Saymaz ve İbrahim Uslu’nun açıklamalarını bu kadar yalan senaryoyu nasıl ürettiklerini düşünüp hayretle takip ettim.

Habertürk, Halk TV, KRT gibi televizyon kanalları aynı tempoyla ve aynı tip konuklarıyla yayınlarına devam etmelerinde yarar vardır. Çünkü onlara bakınca, konuşanların düşüncelerinden ziyade arkalarındaki lekeli zihniyetlerin gerçek niyetleri açığa ve ortaya çıkmaktadır.”

‘Cumhur ittifakı sonuna kadar yaşayacaktır’

MHP’nin cumhur ittifakını bozmak gibi bir niyeti olmadığını aktaran Bahçeli şöyle devam etti: “Sayın Cumhurbaşkanımızın cumhur ittifakının zeminini genişletmek amacıyla yaptığı veya yapacağı temas ve ziyaretlerden rahatsız olmamız söz konusu değildir. Hatta bu temas ve ziyaretlerin ittifakımızın güçlenmesine hizmet edeceğinden dolayı desteğimiz tamdır.

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Herkes işine baksın, falcılık yapmasın, niyet okumasın, boşa sallayıp dolu tutmanın arayışında olmasın. Cumhur ittifakı Türk milletinin ruh kökünden doğmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle birlikte Türkiye’nin yegane güvencesidir.

Malum yorumcular, mahut televizyon ve gazeteler bilsinler ki: Bit için dam yakmam. Pire için yorganı ateşe vermem. Karanlık emel sahipleri boşu boşuna çırpınmasın, boş yere hayal kurmasın.”

‘HDP’nin kapatılmasıyla ilgili görüşümüz berraktır’

HDP’nin kapatılmasını, ‘bir hukuk meselesi’ olarak nitelendiren MHP genel başkanı şöyle devam etti: “HDP’nin kapatılmasıyla ilgili görüşümüz berraktır İnanıyorum ki, hukuk kendi mecrasında en makul ve milli vicdana muvafık çözüm yolunu bulacak ve adalet tesis edilecektir. MHP’ye düşen bir sorumluluk olursa da gereği seve seve yapılacaktır.”