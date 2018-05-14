Erdoğan’ın ziyareti nedeniyle May’in başı belada: Kraliçeyle görüşmesi eleştiriliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Londra ziyareti nedeniyle Britanya Başbakanı Theresa May basının eleştiri oklarını üzerine çekti.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Guardian gazetesinin diplomasi editörü Patrick Wintour’un imzasını taşıyan haberde, Erdoğan’ın üç günlük ziyaretinin, Theresa May’in Ankara’yla Brexit sonrası bir ticaret anlaşması yapmak için insan haklarına saygıyı terk ettiği iddiasının dile getirildiği bir ortamda başladığına dikkat çekildi.

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Haberde insan hakları örgütleri ve ‘Türk sürgünler’in gazeteci, muhalif siyasetçi ve eylemcilerin tutuklanmasını kınama çağrısı yaptığı aktarıldı.

Ayrıca Britanya’nın NATO ortağı Türkiye’ye Brexit’ten sonra yakın bir müttefik olacağını göstermeye niyetli olduğu ve 15 Temmuz darbe girişiminde Erdoğan’ın devrilmeyeceği yönünde stratejik bir bahis oynadığı tespiti yapıldı.

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Seçim kampanyasında kullanılması riski

Haberde şöyle dendi: “Ziyaret, Erdoğan’ın seçimleri 24 Haziran’a çekmesinden önce ayarlanmıştı ve ziyaretin seçim kampanyasında kullanılması riski bulunuyor. Bunun tersine, çok sayıda Türk siyasetçinin Türk nüfusun yaşadığı Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde kampanya yapması yasaklandı. Erdoğan geçen yıl, parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişin bir parçası olarak, seçilecek bir sonraki cumhurbaşkanına görülmemiş yetkiler veren bir referandumu kazanmıştı.”

Guardian, Liberal Demokrat Parti lideri Vince Cable’ın şu sözlerine de yer verdi: “İngiltere’nin demokrasi ve insan hakları alanında güçlü ve gururlu bir tarihi var ama dünya sahnesindeki şöhretimiz bu muhafazakâr hükümetin Erdoğan ve Trump gibi dünya liderlerini çekme arzusu nedeniyle erozyona uğruyor. Bir devlet ziyaretine ve kraliçeyle görüşmeye izin veren May ve (Dışişleri Bakanı) Boris Johnson, insan haklarını hiçe sayan ve alarm verdirecek düzeyde baskı ve şiddetten sorumlu olan bir ismin önüne kırmızı halı seriyor.”

Times’a göre muhaliflerin kaygıları

Times gazetesinin ziyaretle ilgili haberinde ise Erdoğan’ın medyayı susturduğu, on binlerce muhalifini hapse attığı belirtilirken, Erdoğan karşıtlarının kraliçeyle yapılacak görüşmeyi Erdoğan’ın imajını düzeltmek ve ülkesindeki meşruiyetini arttırmak için kullanacağından korktuğu vurgulandı. Haberde Erdoğan’ın, yatırımı teşvik etmek için iş dünyasından liderlerle de buluşacağına dikkat çekilirken, Türkiye ekonomisindeki kötü gidiş de anlatıldı.

Haberde görüşlerine yer verilen Türkiye’nin Eski ABD büyükelçisi Faruk Loğoğlu da şöyle dedi: “Kraliçeyle görüşme, hükümet kontrolündeki medyaya yanlı haber fırsatı verecektir ama bunun etkisi en iyi ihtimalle kısa süreli olacaktır. Aynı zamanda muhalefetin elinde, ziyareti bir seçim hilesi olarak göstermeleri için yeterli malzeme var. Genellikle bakanlık düzeyinde katılım gösterilen bu organizasyona cumhurbaşkanının katılmasını meşru göstermek zor. Ziyaret AB’nin dışında kalmışların yakınlaşması olarak görülebilir. Ama sonuçta bu ziyaretten kazançlı çıkan kârlı anlaşmalar yapacak Brexit sonrası AB olur.”