Erdoğan’ın ‘Adalet Yürüyüşü’ne tepkisi dinmedi: Vatandaşa zulmettin

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara’dan İstanbul’a ‘Adalet Yürüyüşü’ düzenleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu bir kez daha hedef aldı: “Sen o yolda yürürken, o kadar vatandaşa zulmettin. Senin güvenliğini kim aldı?”

İlk günlerinde yürüyüşün kendilerinin lütfuyla gerçekleştiğini söyleyen cumhurbaşkanı, “Yollarda yasal olarak yürümeniz hükümetimizin bir lütfudur. Siyasette söyleyecek sözü olanın bunu ifade edeceği yer yol kenarı değil meclis kürsüsüdür” demişti.

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Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a ”Diktatörsün” diye karşılık vermiş, Erdoğan’ın buna yanıtı “PKK, HDP, FETÖ’yle el ele kol kola” olmuştu.

‘Senin güvenliğini kim aldı?’

Trabzon’da konuşan Erdoğan, Türkiye’de adalet ve özgürlük olmadığını her fırsatta yineleyen Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı: “Ankara’dan çıktın İstanbul’a kadar yürüdün, senin güvenliğini kim aldı? Sen o yolda yürürken, o kadar vatandaşa zulmettin. Senin güvenliğini kim aldı? Bu hükümet aldı. Bu hükümet sana o imkanları verdi. Adalet duygusal değildir, adalet hissi değildir. Adalet yürek ister ve adalet sorumluluk ister. İşte biz bununla bu yoldayız. Öyle kalkıp FETÖ’cüyü korumak için, PKK’yı korumak için, DEAŞ’ı korumak için eğer sözde adalet yürüyüşü yapıyorsan yazıklar olsun sana. Zaten yanında gezenler de belliydi.”

İzmir büyükşehir belediyesinin şirketi İZDENİZ A.Ş. işçilerinin 23 günün sonunda kazanımla sonuçlanan grevini hatırlatan Erdoğan sözlerini şöyle bitirdi: “Senin İzmir büyükşehir belediyesinde grevler var, işçiler adalet arıyor. Sen önce orayı hallet de ondan sonra konuşalım.”