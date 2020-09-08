Erdoğan’ın yardımcısı: Orman yangınında zarar gören ağaçlar mangal kömürü olacak

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir’in Seferihisar ilçesindeki orman yangınları sonucu zarar gören ağaçların kesilip ‘mangal kömürü olarak ekonomiye kazandırılacağını’ söyledi.

Fotoğraf: Arşiv

23 Ağustos’ta otluk alanda başlayan yangın park halindeki araçlara da sıçramştı.

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Ekmeksiz Plajı’ndaki incelemelerin ardından bu yangının ardından da bölgenin imara açılacağı yönünde dedikodu üretildiğini kaydeden Dağ, bu söylemlerin manipülasyon olduğunu ve yapılanları gölgeleme amacını taşıdığını vurguladı.

Alanda yeşillendirme faaliyeti yürütüleceğini belirten Dağ şöyle devam etti: “Yangının gerçekleştiği alanda zarar gören ağaçlar, sonbaharda kesilecek ve mangal kömürü olarak kullanılması için ekonomimize kazandırılacak. Bölgede ise yeşillendirme faaliyeti gerçekleştirilecektir. Aynı zamanda yangın çıkan alanın yakınında yer alan makilik arazide de yeni fidanların dikimiyle yeşillendirme yapılacaktır.”