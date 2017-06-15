Erdoğan’ın Washington’daki ‘kavga’ya karışan 12 korumasına tutuklama kararı

ABD, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyaretindeki kavgaya karışan 12 koruma hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Türkiye elçiliği önünde Erdoğan’ı protesto edenlerle destekçileri karşı karşıya gelmiş, arbedeye Erdoğan’ın korumaları da karışmıştı.

Erdoğan’ın korumalarının davranışlarının ardından ABD’den tepkiler yükselmişti. Türkiye ise ABD’ye protesto notası vermişti. ABD Temsilciler Meclis Türkiye’yi kınamıştı.

Son olarak da kavgaya karıştığı belirtilen iki Türk tutuklanmıştı.

12 korumaya tutuklama kararı

Washington D.C Emniyet Müdürü Peter Newsham, kavgayla ilgili olarak Erdoğan’ın 12 koruması hakkında tutuklama kararı alındığını bildirdi.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre basın toplantısında konuşan Newsham, şunları söyledi: “Washington D.C’de barışçıl eylemcilere karşı girişilen şiddeti gördük ve bu hoşgörebileceğimiz bir şey değil. Bu şehre her gün yabancı konuklar gelip gidiyor. 28 yıllık polislik hayatımda Sheridan Circle’de gördüğüm şeylere nadiren tanık oldum… Herhangi bir eyalet ya da ülkeden geleceklere mesajımız buna hoşgörü gösterilmeyeceği.”

Yetkililer, ülke genelinde aranan ve Türkiye’de oldukları tahmin edilen 12 kişinin ABD’ye girmesi halinde tutuklanacağı bilgisini verdi.

Polis, dışişleri bakanlığıyla kavga görüntülerini izlediklerini, bundan sonra atacakları adımlar konusunda çalıştıklarını da duyurdu.