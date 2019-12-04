Erdoğan’ın veto ettiği santral yasasını sunan AKP’li Öztürk: Karara katılıyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın veto ettiği termik santrallerin bacasına filtre takılmasının 2.5 yıl ertelenmesine ilişkin yasa teklifini Meclis’e sunan AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, ‘’Önergeyi ben verdim ama veto konusunda cumhurbaşkanına katılıyorum’’ dedi.

Fotoğraf. DHA (Arşiv)

AKP’lilerin hazırladığı kanun teklifi TBMM’den geçmiş ancak Erdoğan’dan veto gelmişti.

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Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, AKP’li Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın düzenlemeden haberi olmadığını savundu.

Erdoğan’ın ‘veto gerekçesine kendisinin iştirak ettiğini’ belirten AKP’li vekil şöyle konuştu: “Teklif sahiplerinden biri benim, imzam var. Cumhurbaşkanı yetkisini kullanarak bir daha görüşülmek üzere yasayı TBMM’ye iade etti. Kanun yapma yetkisi Meclis’imizindir. Bu konu bir zaruretten doğdu. Yedi yıldır bu tedbirler alınmamış. Enerji de bir ihtiyaç. Santrallerin devamında yarar görülüyor, ama çevreye de zarar veriyor. Cumhurbaşkanının gerekçesine iştirak ediyorum. Zorunluluktan dolayı getirmiştik. Cumhurbaşkanından habersiz mi getirdik, biz her şeyi cumhurbaşkanına haberdar edip önerge vermiyoruz. Bu maddenin yeniden düzenlenmesini ya da çekilmesinin uygun olduğunu düşünüyorum.”





