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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’ın verdiği eve yerleşmeyen anne: Eren’imin yatmaya yatağı yoktu

 

Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK’lılara yönelik operasyonda sırasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün annesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından anahtarı verilen yeni eve yerleşmeyi reddetti: “Eren’imin yatmaya yatağı yoktu. ‘Eren’imin kanından annesi, hazır ev, hazır yatakta yatacak’ dedirtmem.”

Fotoğraflar: DHA

11 Ağustos’ta Maçka’nın Vazelon Manastırı Mevkii’ndeki bir evden erzak çalan PKK’lıları ihbar eden, sonra da operasyona götürülen Eren Bülbül çatışma sırasında hayatını kaybetmişti. Erdoğan, dün düzenlediği Trabzon mitinginde Bülbül’e yeni evinin anahtarını vermişti.

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‘Kelimeler boğazımda düğümleniyor’

Evlerinde eşi ve çocuklarıyla anıları olduğunu anlatan Ayşe Bülbül, eski evde oturmaya devam edeceğini belirterek, gelen misafirleri ağırlamak için yeni evi kullanabileceğini söyledi: “Ben hâlâ eski evimdeyim. Eski yerimde benim çocuklarımla, eşimle anılarım var. Eren’le anılarım var. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun, evi yaptılar. Kimin bir emeği varsa, Allah razı olsun ama ben yine kendi yerime ağırlık vereceğim. Orada çocuklarımla, eşimle anılarım var. Ben onları unutamam, unutamıyorum. Benim Eren’imin yatmaya yatağı yoktu. Eren’imin kanından ‘Şimdi annesi, hazır ev, hazır yatakta yatacak’ dedirtmem. Eren’imin çektiklerini bilerek, yine kendi yerimde durmak istiyorum. Orada misafir geldiği zaman yatarlar, otururlar, dinlenirler.”

Erdoğan’ın ev anahtarını kendisine verdiği sırada, gördüğü Eren’in fotoğrafıyla duygulandığını söyleyen Bülbül şöyle devam etti: “Geçen yıl bu zamanlarda ‘Hadi yaylaya hazırlanalım’ derdim, ‘Anneciğim gitmek istemiyorum’ derdi. Bayrama çok buruk gireceğim. Nasıl bu bayramı geçireceğim. Erenim gider dolaşır gelirdi, cebinde bayram şekerleri olurdu. Benim acım çok zor, evlat acısı çok zor. İki acıyı bir arada yaşamak zor. Söyleyecek bir şey bulamıyorum, kelimeler boğazımda düğümleniyor.”

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