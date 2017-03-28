Erdoğan’ın ‘uyarı’sına Alman vekilden ağır karşılık: Bu sözleri sarf eden teröristtir

Almanya’da Sol Parti meclis grup başkanı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘terörist’ diye niteleyerek politikalarını Nazilere benzetti.

‘Terör babası’

Deutche Welle’de yer alan habere göre Erdoğan’ın “Böyle giderse hiçbir Avrupalı, Batılı, güvenle, huzurla sokağa adım atamaz” demesine tepki gösteren Sol Parti milletvekili Sarah Wagenknecht, “Bu terör çağrısıdır. Bu sözleri sarf eden teröristtir. Başka izahı yok” dedi.

Erdoğan’ın ‘terör babası’ olduğunu savunan Wagenknecht, Erdoğan’ın politikalarını Nazi Almanya’sının dış politikasına benzetirken Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki üyelik görüşmelerine derhal son verilmesini de talep etti.

Eleştiri oklarını Alman hükümetine de yönelten vekil, Başbakan Angala Merkel’i Türkiye karşısında sessiz kalmakla suçladı.