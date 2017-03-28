Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
         

Erdoğan’ın ‘uyarı’sına Alman vekilden ağır karşılık: Bu sözleri sarf eden teröristtir

 

Almanya’da Sol Parti meclis grup başkanı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘terörist’ diye niteleyerek politikalarını Nazilere benzetti.

‘Terör babası’

Fotoğraf: Reuters

Deutche Welle’de yer alan habere göre Erdoğan’ın “Böyle giderse hiçbir Avrupalı, Batılı, güvenle, huzurla sokağa adım atamaz” demesine tepki gösteren Sol Parti milletvekili Sarah Wagenknecht, “Bu terör çağrısıdır. Bu sözleri sarf eden teröristtir. Başka izahı yok” dedi.

Erdoğan’ın ‘terör babası’ olduğunu savunan Wagenknecht, Erdoğan’ın politikalarını Nazi Almanya’sının dış politikasına benzetirken Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki üyelik görüşmelerine derhal son verilmesini de talep etti.

Eleştiri oklarını Alman hükümetine de yönelten vekil, Başbakan Angala Merkel’i Türkiye karşısında sessiz kalmakla suçladı.

Erdoğan Avrupa’dan ‘hesap istedi’: Size rahat yok

Erdoğan’a ‘otoriter’ diyen Verheugen: AB-Türkiye ilişkileri zehirlenmiş durumda

Şimşek ‘güvence verdi’: Türkiye’nin Avrupa standartlarına ulaşma isteği güçlü

Gerekçe ‘Erdoğan’ın sözleri’: Avrupa Komisyonu, Türkiye’nin AB elçisini çağırdı

Erdoğan’dan Avrupa’ya ‘uyarı’: Böyle devam ederseniz hiçbir Batılı sokağa adım atamaz

Çelik’ten AB üyeliğine ‘set çeken’ Hahn’a: Kendisini sömürge komiseri sanmasın

Erdoğan, AB kapısına ‘sürgü çekti’: 16 Nisan’dan sonra konuşacağız, bitti o işler

Avrupa Komisyonu da inanmıyor: Türkiye’nin üyeliği giderek gerçek dışı olmaya başladı

Merkel’in partisine göre ‘bu kadarı yeter’: Erdoğan ve hükümeti Almanya’da istenmiyor

Almanya dışişleri bakanı: Türkiye AB üyeliğine hiç bu kadar uzak olmamıştı

Merkel ‘yaka silkti’: Türkiye’yle provokasyon yarışına girme niyetim yok

Çavuşoğlu dozu artırdı: Nazi döneminde bile böyle bir uygulama olmadı

Merkel ve Hollande’dan Erdoğan’a ortak ‘Nazi’ tepkisi: Kabul edilemez

 

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...