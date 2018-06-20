Erdoğan’ın Uber anısı: Başındaki randevu istedi, vermedim

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, hükümetin ve taksicilerin hedefindeki Uber’le ilgili “O organizasyonun başındaki benden randevu istedi, vermedim” dedi.

Resmi Gazete’de yayınlanan düzenlemeye göre, ‘korsan taşımacılık’ yapan araç sahibinin, yolcu taşımacılığı için aldığı ‘D2’ belgesi iptal edilecek. Belge, iki yıl boyunca kullanılamayacak. Söz konusu yasakla, akıllı telefon uygulaması üzerinden taksicilik hizmeti veren Uber’in faaliyetleri engellenmeye çalışılıyor.

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Erdoğan ay başında Özel Halk Otobüsleri Birliği’nin iftar programında “Uber, muber diye bir şey çıkmış, o iş bitti artık, öyle bir şey yok” demişti.

Kral FM’de ‘Mehmet’in Gezegeni Seçim Özel’ yayınına katılan Erdoğan, Uber’le ilgili “O organizasyonun başındaki, benden randevu istedi, vermedim” dedi.