Erdoğan’ın TÜGVA’sı: Ezan New York’un, Moskova’nın fethine niyet tazelemektir

Türkiye Gençlik Vakfı, 8 Mart’ta ezanın ıslıklandığı iddiasıyla basın açıklaması yaparken “Ezan, bizim için Roma’nın, New York’un, Pekin’in, Tokyo’nun (…) fethine niyet tazelemektir” dedi.

Fotoğraf: Birgün

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu TÜGVA üyesi kadınlar Diyarbakır Ulu Cami’de sabah namazı sonrası toplanarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Taksim’de düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü’ne tepki gösterdi.



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Birgün’ün aktardığına göre, TÜGVA Diyarbakır Kadın ve Aile Koordinatör Yardımcısı Seher Şenyüz’ün okuduğu açıklamada 8 Mart Kadınlar Günü’nde ezanın protesto edildiğini öne sürerek şunları söyledi: “Ezan, inananlara kula kulluk etmeye yeltenmeyi aklının ucundan dahi geçirmeden evvel devreye girerek haklı oldukları takdirde onlara tüm dünyayı karşılarına alacak gücü bahşeden çağrıdır. Ezan, bizim için Roma’nın, New York’un, Pekin’in, Tokyo’nun, Moskova’nın, Berlin’in, Paris’in ve yarım kalan hesabımız olan Viyana’nın fethine niyet tazelemektir. Ezan, dünyanın her yerinden mazlumların tek silahı, tutsak İhvan’ın özgürlük türküsü, Çeçen mücahitlerin zafer ezgisidir. Ezan, bu dünyanın çakılı manevi çivisi ve tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir.”

‘Şimdilik kavlen uyarmakla yetiniyoruz’

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yaşananların kabul edilemeyeceğini söyleyen Şenyüz şöyle devam etti: “Birkaç kendini bilmez, türedi tipin bu toprakların mayası olan ezanı protesto etmesi, ister istemez hafızalarımızda, küçük olmasına rağmen mide bulandıran sinek misalini hatırlatmıştır. Birkaç kendini bilmez, türedi tipin bu toprakların mayası olan ezanı protesto etmesi, ister istemez hafızalarımızda, küçük olmasına rağmen mide bulandıran sinek misalini hatırlatmıştır. Şimdilik kavlen uyarmakla yetinmek durumunda olduğumuz hatta çoğu zaman görmezden geldiğimiz, bu ülkenin mayasından zerre nasiplenmemiş bu sineklerin mukaddesatımız mevzu bahis olduğunda, karşısında bu mukaddesatın yılmaz bekçileri olan Türkiye Gençlik Vakfı kadrolarını bulacağını şüphesiz bilmelerini isteriz.”