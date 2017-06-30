Erdoğan’ın telefon mesaisi: Trump’la Katar’ı, Putin’le Suriye’yi görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le telefonda görüştü.
AKP genel başkan yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal, Erdoğan’ın Trump’la görüştüğünü, ardından da Putin’le görüşeceğini söyledi. AKP sözcüsü Trump-Erdoğan görüşmesinin 40 dakika sürdüğü bilgisini verdi.
Trump-Erdoğan görüşmesine dair ilk açıklama Beyaz Saray’dan geldi. ABD, iki liderin Katar krizinin nasıl çözüleceğini ele aldığını bildirdi.
Ünal’ın açıklamarından dakikalar sonra ise Kremlin, Putin ve Erdoğan’ın Suriye’yi görüştüğünü duyurdu.
Rusya şunları kaydetti: “Temmuz ayının başında Rusya, Türkiye ve İran’ın önderliğinde Astana’da düzenlenen Suriye müzakerelerinin sonuçları dikkate alınarak Suriye krizinin kilit konuları görüşülmeye devam edildi.”