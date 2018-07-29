Erdoğan’ın talimatıyla: ‘Sadık dinleyici’ 450 muhtar Endülüs’e götürüldü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın muhtarların farklı kültürleri görebilmesi için yurt dışı gezileri organize edilmesi talimatı üzerine, 450 muhtar İspanya’nın Endülüs bölgesine götürüldü.

Yıl sonuna kadar 2 bin muhtarın Endülüs ve Kudüs’ü görmesi, umre ziyareti yapması hedeleniyor.

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10 Nisan’da 50 muhtardan oluşan ilk kafile İspanya’nın Endülüs bölgesine götürülmüştü.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde her hafta bir grubun yurt dışına götürüldüğü programda ilk etapta yıl sonuna kadar toplam 2 bin muhtarın yurt dışını ziyaret etmesi sağlanacağı bildirildi.

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Bin muhtar İspanya Endülüs bölgesine, 650 muhtar Suudi Arabistan’da umreye ve 350 muhtarın da Küdüs’e götürülmesi planlanan program kapsamında bugüne kadar dokuz gezi düzenlendi. Bu gezilerde toplam 450 muhtar, İspanya Endülüs Bölgesi’ni tanıma fìrsatı buldu.

Yurt dışı programları ile muhtarların İslam Medeniyetinin Dünya Kültürel Mirası’na tesir ettiği izleri görmeleri, bilgi, görgü ve tecrübelerini arttırıp bu tecrübelerini yaptıkları işlere yansıtmaları amaçlandı.