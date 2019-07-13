Erdoğan’ın talimatıyla başlayan cami restorasyonu iki yıldır bitmedi

Balıkesir’in Erdek ilçesinin en eski camisi olarak bilinen tarihi Hacı Ömer Camii’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlayan ve iki yıldır bitmeyen restorasyon çalışmaları vatandaşları isyan ettirdi.

Fotoğraflar: DHA

500 bin liraya yakın bir ihale bedeli olan ve Ocak 2017’de başlayan çalışma sözleşme gereğince Ocak 2018’de bitmesi gerekirken hala sonlanmadı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen’in annesi Zümrüye İlgen’in cenaze törenine katılmak üzere Eylül 2016 ayında geldiği sırada, Erdek’te cenaze namazının kılındığı Hacı Ömer Camii’ni bakımsız görünce yetkililere restorasyon talimatı vermişti. Bu talimat üzerine çalışma başlatan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü söz konusu cami için onarım ihalesi açmış, ihaleyi Akaygil Yapı Restorasyon Mimarlık şirketi kazanmıştı. 498 bin 719 lira bedel üzerinden 16 Ocak 2017 tarihinde yapım sözleşmesinin imzalandığı restorasyon uygulamasının bitiş tarihi ise 5 Ocak 2018 olarak belirtilmişti.

Tarihi caminin restorasyonunun uzamasına tepki gösteren vatandaşlar, bu durumu yılan hikayesi olarak tanımlıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce restorasyonu iki yıldır devam eden tarihi Hacı Ömer Camii’nin bitirilmeyişine ilçe halkı da “Yeter artık” diyerek tepkilerini yüksek sesle dile getiriyor.

‘Minareyi yıkmaya başladılar, bu nasıl restorasyon?’

Halktan gelen tepkiler her geçen gün artarken, bu kez güçlendirme çalışması yapılacağı söylenerek minarenin yıkımına başlandı. Minarenin yıkım çalışmalarında sökülen taşlara ise numara verildiği gözleniyor.

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Restorasyon çalışmasını ‘yılan hikayesi’ olarak tanımlayan vatandaşlar yetkililere şu çağrıyı yaptı: “Bu cami ilçemizin en eski ve köklü camilerinden biriydi. Cami, 2017 yılında başlatılan tadilatın, 2018 yılında bitmesi gerekiyordu. Beş ay sonra 2020 yılına girilecek. Cami binası ve bahçesi derken şimdi minarenin yıkımına başlandı. Birileri bizim aklımızla mı oynamak istiyor? Bu sorunun cevabını arıyoruz. Bu kafaların asıl niyetleri camiyi kökten yok etmek ise açık açık söylesinler bizler de gerçeği öğrenmiş olalım. Bu nasıl bir restorasyon anlamış değiliz.”