Erdoğan’ın talimatıyla: Ayasofya 24 saat ibadete açık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ayasofya’nın 24 saat açık kalması talimatını verdi.

Fotoğraf: AA

Danıştay’ın Ayasofya’ya müze statüsü kazandıran 1934 tarihli kararı iptal etmesinden sonra Erdoğan yapının cami olarak kullanılmasına karar vermişti. Kutsal mekan bugünkü cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açıldı.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Erdoğan’ın talimatını Twitter hesabından duyurdu.

Vali paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin bugünden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi. Ayasofya-i Kebir Camii artık 24 saat daima açık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz.”