Erdoğan’ın ‘talimatı’: Meslek örgütlerine ‘kamu kaynağı’ kalkıyor, üyeliğe düzenleme

Hükümet meslek örgütlerinin isimlerindeki ‘Türk’ ibarelerinin çıkarılarak değiştirilmesine ve örgütlerin bazı faaliyetlerini düzenlemeye yönelik çalışma başlattı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), ‘Zeytin Dalı Harekatı’na “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” diyerek karşı çıkınca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından hedefe konmuştu.

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Erdoğan, “Bir defa onun (Türk Tabipleri Birliği) başındaki ‘Türk’ ifadesi zaten bakanlar kurulu kararıdır. Bir defa onun oradan hemen, süratle çıkarılması lazım. Sadece Tabipler Birliği değil, Türkiye Barolar Birliği ile ilgili de aynı şey…”

Cumhurbaşkanının bu sözleri üzerine harekete geçen hükümet, bu yöndeki düzenlemelerle ilgili kanun değişikliklerini gündeme almaya hazırlanıyor.

AA’nın haberine göre, meslek örgütlerinin isimlerindeki ‘Türk’ ibarelerinin silinmesinin yanında, düzenlemede serbest avukatlık yapmak için baroya kayıtlı olma şartı ve serbest doktorlukla ilgili TTB’ye üye olma şartı da kaldırılacak.

Buna göre, tıp doktoru, mühendis, avukat gibi meslek sahipleri istedikleri kuruluşlara üye olabilecek.

Düzenlemeyle söz konusu kuruluşlara kamudan kaynak aktarılması gibi uygulamalara da son verilecek.

Uygulama için Türkiye Barolar Birliği’nin ismi ve faaliyetlerine yönelik 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda, Türk Tabipleri Birliği’nin de adı ve çalışmalarıyla ilgili hükümlerin yer aldığı 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nda değişiklikler yapılması gerekiyor.