Erdoğan’ın ‘Suriye’ye operasyon’ söyleşisine cumhurbaşkanlığından yalanlama

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suriye’nin kuzeyine geniş çaplı bir operasyon düzenlenebileceğini söylediği belirtilen söyleşiyi yalanladı.
Sputnik’in aktardığına göre Rusya’da yayın yapan İzvestiya gazetesine konuşan Erdoğan, büyük ölçüde Kürtlerin kontrolündeki Suriye’nin kuzeyinde Kürt devleti kurulmasına izin vermeyeceklerini belirterek, yeni bir askeri operasyona hazır olduklarını söyledi.
Erdoğan’ın bu sözlerine Diken dahil birçok gazetede yer verilmişti.
Hürriyet’in haberine göre cumhurbaşkanlığı kaynakları, Erdoğan’ın adı geçen gazeteye konuşmadığını söyledi.