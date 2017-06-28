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Erdoğan’ın ‘Suriye’ye operasyon’ söyleşisine cumhurbaşkanlığından yalanlama


 

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suriye’nin kuzeyine geniş çaplı bir operasyon düzenlenebileceğini söylediği belirtilen söyleşiyi yalanladı.

Fotoğraf: Reuters

Sputnik’in aktardığına göre Rusya’da yayın yapan İzvestiya gazetesine konuşan Erdoğan, büyük ölçüde Kürtlerin kontrolündeki Suriye’nin kuzeyinde Kürt devleti kurulmasına izin vermeyeceklerini belirterek, yeni bir askeri operasyona hazır olduklarını söyledi.

Erdoğan’ın bu sözlerine Diken dahil birçok gazetede yer verilmişti.

Hürriyet’in haberine göre cumhurbaşkanlığı kaynakları, Erdoğan’ın adı geçen gazeteye konuşmadığını söyledi.

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