Erdoğan’ın sözlerinin ardından: Ayder’deki ‘kentsel dönüşüm’ için ihale yapıldı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rize’de yaptığı konuşmada sunduğu ‘özeleştiri’den sonra Ayder Yaylası’nda TOKİ tarafından uygulanacak kentsel dönüşüm projesi için ihale yapıldı.

Karadeniz’in dünyaca ünlü Ayder Yaylası, son yıllarda yapılaşmaya kurban verilmesiyle dönem dönem gündeme geliyor.

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Erdoğan, iki gün önce memleketi Rize’de yaptığı konuşmada, “Ayder Yaylası’nı kirlettik, rezil ettik” demişti.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Ayder Yaylası, 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla ‘turizm merkezi’ ilan edildi. 1994 yılında Milli Park, 1998 yılında ise doğal SİT alanı ilan edilen Ayder, 2006 yılında da Bakanlar Kurulu kararıyla, ‘Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi’ ilan edildi. 1998 yılında doğal SİT alanı ilan edilen yayla için yasaya göre, valilik tarafından 2 yıl içerisinde koruma amaçlı imar planı oluşturulması gerekiyordu. Ancak, 19 yıla rağmen yayla için imar planları hazırlanmadı.

Çamlıhemşin Belediyesi Meclisi, Ayder Yaylası’ndaki 290 yapıdan 158’i hakkında, kaçak ve ruhsata aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı aldı. Ancak yıkım ihalesine katılan firma olmayınca kaçak yapılar yıkılamadı.

TOKİ tarafından uygulanacak Kentsel Dönüşüm Projesi için beş farklı yayla modeli hazırlanıyor. Uygulanacak modelde, dikey yerine en fazla iki katlı yatay yapıların yer alması öngörülüyor.