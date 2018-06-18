Erdoğan’ın sözlerinin ardından: Adalar’da elektrikli fayton dönemi başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar’da artık elektrikli faytonların kullanılacağını açıkladı.

Belediyenin yazılı açıklamasına göre elektrikli faytonlar öncelikli olarak Kınalıada’da kullanılacak.

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Faytonlar en fazla 12 kişi olacak. İlk elektrikli faytonun ne zaman sefere başlayacağı bilinmiyor.

Elektrikli faytonların işletmesini belediyenin şirketi İspark A.Ş. yapacak. Ücretler İstanbulkart’la da ödenebilecek.

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Tartışma konusu olmuştu

Uzun zamandır Adalar’daki ulaşımın atlı faytonlarla sağlanması tartışma konusu oluyordu. Burada faytona koşulan atların çalıştırılmaya fazla dayanamayıp can verdiği görüntüler de öfkeye neden olmuştu.

Son günlerde yeniden bu konunun gündeme gelmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da “Adalar’daki atları faytonların boyunduruğundan kurtarıp özgürlüklerine kavuşturmak için bir çalışma yürütüyoruz” demişti.

İBB’nin açıklaması, Erdoğan’ın sözlerinden bir gün sonra geldi.