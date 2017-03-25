Erdoğan’ın sözlerine hızlı rest: Açık olalım AB Türkiye’den daha güçlü

Referandum öncesi tırmanan Avrupa Birliği ile gerilimde ilişkileri 16 Nisan’dan sonra gözden geçireceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bir AB yetkilisinden ‘rest’ geldi: “Türkiye, ateşle oynuyor. Açık olalım, AB, Türkiye’den çok daha güçlü.”

Cumhuriyet’ten Duygu Güvenç’in haberine göre, Avrupa cephesinde Erdoğan’ın açıklamalarına karşı 16 Nisan’dan sonra ‘tepkisini çok daha farklı hissettirme’ kararı aldığı görülürken, bir AB yetkilisi de Türkiye’ye ilişkilere yönelik şunları söyledi: “Müzakerelerin askıya alınacağını söylemek için çok erken. AB eskisi gibi statik bir örgüt değil. Bizim elimizde uygulayabileceğimiz çok daha fazla enstrüman var. Türkiye, ateşle oynuyor. Açık olalım, AB, Türkiye’den çok daha güçlü. Bize referandum sürecinde şantaj yapabilirler ama karşılıklı bir bağımlılık var. Bu karşılıklı bağımlılıktan en çok yararlanan Türkiye. Müzakere süreci Türkiye’nin yararına oldu; AKP’nin ekonomik başarısında AB’nin Türkiye’ye katkısı çok fazla.”

AB temkinli

Öte yandan Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye yönelik beklentisi, Erdoğan’ın 16 Nisan’a kadar oy beklentisiyle gerilimi tırmandıracağı, ardından yeni bir sayfa açarak bu söylemlerden vazgeçeceği yönünde.

Bu yüzden AB’nin de referanduma kadar ve referandum sonrasındaki tavrı merak konusu. Erdoğan’ın söylemleri için “Bu onun tercihi” değerlendirmesi yapılırken, AB referanduma kadar tartışma yaratacak, iç politikaya müdahale olarak görülecek açıklamalar yapmaktan kaçınıyor.

‘Gerginlik aracı olarak kullanılmak istemiyoruz’

Hollanda ile yaşanan krizin Türkiye’deki kutuplaşma ile birlikte Avrupa’ya taşındığı gözlenirken, Brüksel’de ikili ekonomik ilişkilerin siyasi ilişkilerden ayrıştırılamayacağı görüşü hâkim.

Ancak AB yetkilisi, birliğin ‘şantajı yanıtsız bırakmayacağı’ görüşünde: “Böylesi bir şantaj yanıtsız kalmaz ama şu an söylediklerinin referandumdan sonra sürmesini beklemiyoruz. O yüzden dikkatli olmalıyız. Referandumdan sonra da AB ile gerginlik devam eder; bu olasılığı dışlamıyorum ama şu an bir gerginlik aracı olarak kullanılmak istemiyoruz. Ama 16 Nisan’dan sonra AB’nin de tutumu değişecektir.”

‘Erdoğan’ın sözlerinin maksadı ne?’

AB ile gerginliğin tek nedeni referandum toplantılarının peş peşe iptali değil. Son olarak Erdoğan’ın “Böyle giderse hiçbir Avrupalı güvenle sokağa çıkamaz” sözleri ve bundan birkaç saat sonra Londra saldırısının gerçekleşmesi AB’deki gerilimi tırmandırdı.

Öyle ki Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakçı, önceki gün AB Dış İlişkiler Servisi’nden Thomas Mayr Harting tarafından acil koduyla çağrılarak, Erdoğan’ın sözlerinin maksadı nedeniyle izahatte bulunması istendi.

‘Reuters çarpıttı’

Büyükelçi Kaymakçı’ya görüşmenin “Avrupa vatandaşlarının güvenliğinden duyulan endişe nedeniyle” talep edildiği söylendi. Kaymakçı ise Erdoğan’ın sözlerinin arkasında olduklarını belirterek, ‘Cumhurbaşkanı’nın bu ifadelerinin Avrupa vatandaşlarının güvenliğini tehdit olarak algılanmaması gerektiği’ni belirtti.

Kaymakçı Erdoğan’ın ifadelerinin uluslararası haber ajansı Reuters tarafından çarpıtıldığını, açıklamasının bütününe bakılması gerektiğini savundu.

AB’nin darbe girişimi, PKK’yla süren çatışmalar ve bazı ülkelerin referandum toplantılarını yasaklamasına cılız tepki verdiğini söyleyen Kaymakçı, Türkiye’nin de benzer güvenlik korkularının olduğunu, son olarak Viyana Büyükelçiliği’ne Türkiye aleyhine pankart asıldığını hatırlatarak vurguladı. Geçmişte Türk diplomatlarının Avrupa’da öldürüldüğünü anımsatan Kaymakçı’nın sözleri, Brüksel cephesinde gerginliği düşürme sinyali olarak yorumlandı.