Erdoğan’ın sözcüsünden ABD yönetimine: İlişkileri kurtarmak hala mümkün

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD’nin Türkiye’yi tehdit etmesinin ilişkilere zarar vermek dışında hiçbir sonuca hizmet etmeyeceğini belirtip ekledi: “İlişkileri kurtarmak hala mümkün.”
İzmir’de 35 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanan ABD’li pastör Andrew Brunson adli kontrol kararıyla ev hapsine alınmıştı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Brunson’ın tamamen serbest bırakımasını isteyip aksi durumda Türkiye’ye ciddi yaptırımlar uygulanacağını söylemiş, Trump da benzer ifadelerin yer aldığı bir tweet atmıştı. Son olarak ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Türkiye’nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayacak bir tasarıyı onaylamıştı.
Kalın, Daily Sabah gazetesinde yayınlanan yazısına, ABD’nin son yıllarda yaptıklarının, Türkiye’de hem resmi yetkililer hem de kamuoyu nezdinde ciddi güven krizine sebep olduğuna dikkat çekerek başladı: “ABD tarafından atılan bazı adımlar, bu ülkenin Türkiye’yle stratejik ortaklığına zarar vererek, güçlü ve karşılıklı çıkarlara hizmet eden bir ilişkiyi zayıflattı. Türkiye, bu ilişkinin kötüleşmesinde herhangi bir rol oynamadı. Sadece ABD ile ilişkilerimizi Washington’daki miyop politika yapıcılardan korumaya, iyi niyetle hareket etmeye ve milli çıkarlarımızı korumaya gayret ettik.”
Her şeye rağmen, “Sabırlı tavrımızı sürdürdük” ifadesini kullanan Kalın, sözü ‘pastör krizi’ne getirip şöyle yazdı: “Bu koşullarda Trump yönetiminden gelen orantısız tepkileri, sosyal medyada tehditkar bir dil kullanarak Türkiye’de yargılanan bir ABD vatandaşının sorunlarını çözme hedefine matuf tavırlarını anlamak oldukça güç. Defalarca ifade edildiği üzere, ülkemizin siyasi liderinin bağımsız yargının yetki alanına giren yasal bir sürece müdahale etmesi gibi bir şey söz konusu değildir. Bahsi geçen ABD vatandaşı Andrew Brunson’ın hapse mi gireceği, ev hapsinde mi tutulacağı yoksa serbest mi bırakılacağı ancak mahkemenin verebileceği bir karardır.”
Cumhurbaşkanlğı sözcüsü, ABD yönetiminin, Türkiye’nin güvenlik endişelerini anlaması durumunda ikili ilişkileri kurtarıp ileri götürmenin hala mümkün olduğunu savundu: “Ancak NATO müttefikimizin, sınırlarımızın içinde ve dışında milli güvenliğimizi tehdit eden adımlarını görmezden gelemeyiz. Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’yle iyi ilişkilere sahip olma niyetinde olabilir. Kuşkusuz bu ilişkinin karşılıklı saygı ve müşterek çıkarlar temelinde gelişmesi halinde bu yaklaşım karşılık bulacaktır ancak Türkiye’yi tehdit etmek, ilişkilere zarar vermek dışında hiçbir sonuca hizmet etmez.”
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