Erdoğan’ın SGK kayıt verilerini izinsiz inceleyen memurlara hapis cezası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın SGK kayıt verilerini izinsiz inceleyen beş memura iki yıl altı ay hapis cezası verildi.

Trabzon SGK İl Müdürlüğü’nde veri hazırlama kontrol işletmeni olarak çalışan beş personelin kendilerine ait kullanıcı adlarıyla cumhurbaşkanının aile kayıt bilgilerini sorguladığı tespit edildi.

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Habertürk’ten Enis Yıldırım’ın haberine göre müfettişler tarafından yapılan tespitin ardından bu kişiler hakkında Trabzon başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturmanın sonunda Ş.Y., M.T., E.B., A.Y. ve H.T. hakkında ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirdikleri’ gerekçesiyle dava açıldı.

Sanıklar Erdoğan’a büyük sevgi duyduklarını, yaşını ve aile üyelerini merak ettiklerini söyleyerek beraat istedi.

Hakim, sanıkların her birini önce üç yıl hapisle cezalandırdı. Sanıkların iyi halinden ötürü cezalarını iki buçuk yıla indiren hakim ertelemeye yer olmadığına hükmetti.