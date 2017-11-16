Erdoğan’ın sessiz danışmanı: Kabine ve parti yönetiminde değişiklik olabilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP kurulduğu günden beri danışmanlığını yürüten Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, “MYK ve kabinede değişiklik olabilir” dedi.

Hürriyet Yazarı Deniz Zeyrek, yıllarca ‘Mücahit Arslan‘ ismiyle bilinen ve basına hiç konuşmadığı için ‘sessiz danışman’ diye anılan Ali İhsan Arslan’ın Ankara’da bir taksi durağına yaptığı ziyaret sırasındaki sohbeti yazdı.

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Hürriyet’ten Deniz Zeyrek, yıllarca ‘Mücahit Arslan‘ ismiyle bilinen ve basına hiç konuşmadığı için ‘sessiz danışman’ diye anılan Ali İhsan Arslan’ın Ankara’da bir taksi durağına yaptığı ziyaret sırasındaki sohbeti yazdı.

Buna göre Arslan şu değerlendirmelerde bulundu:

– Geçmişte partilerin en büyük zaafın ‘yozlaşma’ ve ‘hantallaşma’ydı. Geçmişte hiçbir lider, hiçbir parti söz konusu olguyla mücadele cesaretini gösteremedi.

– Ama Tayyip bey, uzun yıllar hukukunun olduğu, bakanlık veya belediye başkanlığı yapan arkadaşlarında görev değişikliğine gitmekten çekinmedi. Ne için? Elbette partimizin hayrı için.

– Partinin üst yönetimi ve kabinenin ardından belediye başkanlarına el atıldı; bazı başkanlarımızın istifası istendi.

– Kongrelerin başlamasıyla beraber bazı il ve ilçe başkanlıklarında kısmi değişikler yapıldı. Yakın zamanda bunlar tamamlanacak. Daha sonra kongremiz olacak.

– Akabinde partinin üst düzey karar alma mekanizmalarında bir kan değişimine gidilmesi muhtemeldir; MYK ve MKYK’da değişiklikler olabilir.

– Bu değişikliğin öncesinde veya sonrasında, tekrar bir kabine değişikliği de olabilir.