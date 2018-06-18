Erdoğan’ın ‘seçim vaadi’ni, AKP’liler Meclis’te reddettmiş!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hayvan haklarıyla ilgili seçim vaatleri arasına eklediği düzenlemenin, daha önce AKP oylarıyla reddedildiği ortaya çıktı.

Sakarya’da bir aylık yavru köpeğin ayaklarının kesilmesinin ardından başlayan tartışmalar, hayvanlara yönelik suçların yasadaki karşılığını yeniden gündeme getirmişti.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da “Hayvan haklarıyla ilgili yeni yaptırımları içeren hükümet tasarısını yeni dönemde öncelikli olarak yürürlüğe koyacağız” demişti.

Taleplerin odağında, hayvanlara karşı işlenen suçlara hapis dahil ağır cezalar verilmesi var.

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Seçime kadar ilgi çekmedi

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre muhalefetin hayvan haklarıyla ilgili verdiği teklifler hiçbir zaman kabul edilmedi.

Geçen nisanda CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, hayvanlara karşı işlenen şiddet eylemlerini Meclis’e taşıdı.

Tanrıkulu, hayvana şiddetin araştırılması için komisyon kurulmasını talep etti ve şiddet uygulayanların iki yıldan az olmayacak şekilde hapisle cezalandırılmasına yönelik yasa teklifi verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da geçen yıl hayvanlara şiddet uygulayan ve zarar veren kişilerin hapisle cezalandırılması için kanun teklifi verdi.

Ancak AKP döneminde hayvanlara yönelik hiçbir teklif yasalaşmadı.