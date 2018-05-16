Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’ın seçim mitingi, Bosna derbisinin tarihini değiştirtti

 

Bosna Hersek Futbol Federasyonu, pazar günü Sarajevo ile Zeljeznicar arasında oynanacak derbi karşılaşmasının, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mitingi nedeniyle cumartesiye alındığını açıkladı.

Arşiv fotoğraf: Reuters

Erdoğan’ın ay başında 24 Haziran’daki erken seçimler öncesinde Bosna Hersek’te konuşma yapacağını açıklaması ülkede şaşkınlık ve tepkiyle karşılanmıştı. Boşnak milletvekili Sadık Ahmetoviç, “Eğer isteyen herkes, siyasi toplantılar düzenlemek için ülkemize gelirse egemenliğimizi kaybederiz” demişti.

Reklam

Reuters’ın haberine göre federasyondan yapılan açıklamada, emniyetin, daha önce de toplumsal olaylar nedeniyle derbi maçının başka tarihe alınması talebinde bulunduğu belirtilerek, maçın cumartesi gününe alındığı duyuruldu.

Türkiye’nin Bosna Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada da, Erdoğan’ın, ülkeyi ziyareti sırasında 24 Haziran’daki seçimler için bir miting düzenleyeceği aktarıldı.

Reklam

Erdoğan’dan ‘dörtlü ittifak’ yorumu: Milletimiz oyuna gelmez, açık ara öndeyiz

Berlin izin vermemişti: Erdoğan Almanya’da seçim kampanyası yapmayacak

‘Avrupa’da konuşacağım’ diyen Erdoğan’a karşı Almanya’nın ‘tavrı net’: İzin yok

Erdoğan, Almanya’daki seçimlere el attı: Türkiye düşmanı partilere oy vermeyin

Almanya Erdoğan’ın ‘Nazi benzetmesi’ni reddetti: Absürt ve uygunsuz

Bakan Zeybekci Türkiye-Almanya gerilimine ‘Yunusça’ yaklaştı: Dost evine geldik

Erdoğan’ın Nazilere benzettiği Alman hükümetinden yanıt: Rezalet

Guardian: Erdoğan’ın Nazi benzetmesi, Türkiye-Almanya gerginliğini yansıtıyor

Bakan Çelik’ten Avusturya’ya: Avrupa’daki ırkçılarla aynı dili kullanıyor

Toplantısı engellenen Bozdağ: İptal eden belediye teröristlerin yoğun baskısı altında

İzin verilmemişti: Almanya’daki referandum toplantıları ‘kültürel faaliyet’miş

‘Türkiye’de özgür ortam var’ diyen AKP’li Canikli: Almanya’nın yaklaşımı faşizan

Bakan Zeybekci’ye konuşması için Almanya’da üçüncü kez salon bulundu

CHP’li Baykal Almanya programını iptal etti: AKP’lilere uygulanan yasak etkili oldu

Referendum mitingine izin vermeyen Hollanda Başbakanı: Ülkemiz kampanya alanı değil

Almanya’dan sonra Hollanda: Çavuşoğlu’nun katılmayı düşündüğü mitinge izin yok

Sözleşme gereği: Bakan Zeybekci’nin Almanya’da katılacağı etkinlik de iptal edildi

Bakan Zeybekci Almanya’da ısrarlı: Gideceğim, izin vermezlerse ev ev dolaşırım, zafer Allah’ındır

Kılıçdaroğlu da Almanya’ya çattı: Demokrasi dersi verip konuşmayı yasaklarsınız

Almanya’da Bozdağ’ın toplantısını iptal eden belediye başkanı, ‘bomba ihbarı’ndan söz etti

Bozdağ ağır konuştu: Almanya PKK, FETÖ ve DHKP-C’nin sığınağı oldu

Çavuşoğlu’na göre Almanya ‘Hayır’a oynuyor: Derin devletin sistematik uygulaması

Sözcü Kalın’a göre Bozdağ’a izin vermeyen Almanya’nın kararı Avrupa için endişe verici

Bozdağ’dan Almanya’ya misilleme: Adalet bakanıyla görüşmemi iptal ettim

Bozdağ’ın Almanya’daki toplantısına verilen izin geri çekildi: ‘Karar siyasi değil’


SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...