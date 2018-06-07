Erdoğan’ın ‘Sattırmadı’ dediği Özal TRT arşivinde: Hem de çok iyi satarız kardeşim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi hedef alarak, “CHP ‘Biz gelince yıkacağız’ diyor. Komünistler de ne diyordu: ‘Köprüleri satacağız’. Özal sattırmadı” dedi.

Ancak dönemin Anavatan Partisi (ANAP) lideri Turgut Özal, 6 Kasım 1983’te yapılan seçimler öncesi siyasi parti liderlerinin konuk olduğu programda köprü ve otoyolları özelleştirme planını anlatmıştı.

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Tarsus’ta temel atma töreninde konuşan Erdoğan, CHP’nin adayı İnce’yi eleştirirken, “CHP, ‘Biz gelince yıkacağız’ diyor. Öbürü ‘Biz satacağız’ diyor. Hatırlayın birinci köprüyü Süleyman Demirel yapmıştı. O zaman ki komünistler ne diyordu: ‘Biz köprüyü satacağız’. Rahmetli Özal da ‘Satamazsınız’ diyordu. Ne oldu? Neyi satıyorsun? Bu millet sizi mezara gömer” diye konuştu.

Fakat 22 Ekim 1983’de TRT ekranlarından yayınlanan Özal ile dönemin Halkçı Parti lideri Necdet Calp arasındaki açık oturumda Erdoğan’ın söylediklerine ters düşecek nitelikte.

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Calp, 6 Kasım 1983’te yapılan seçimler öncesi siyasi parti liderlerinin konuk olduğu programda köprü ve otoyolları satma planlarını anlatan Özal’a karşı, “Satamazsınız beyefendi, satamazsınız” diye tepki göstermiş, Özal da buna “Satarız kardeşim satarız. Hem de çok iyi satarız. Alan da çıkar” diye karşılık vermişti.