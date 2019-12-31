Erdoğan’ın ‘Rezil ettik’ dediği Ayder’de şantiye kuruldu, kamulaştırma başladı

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder Yaylası’nda kentsel dönüşüm projesinin ilk etabı için adım atıldı. Yaylada 1700 araç kapasiteli yeraltı otoparkı için ihaleyi alan firma inşaata başladı.

Fotoğraf: DHA

Rize’nin ünlü yaylası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Kirlettik, rezil ettik” çıkışıyla gündeme gelen Rize’nin

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Çift yönlü yeni yol

Projeye göre, yaylanın girişinde dağ yamacının içine inşa edilecek yeraltı otoparkının üzeri çimle kaplı olacak, dışarıdan görünmeyecek. Yaylaya ulaşanlar, 1700 kapasiteli katlı otoparka araçlarını bıraktıktan sonra üstteki seyir terasına çıkabilecek. Ziyaretçiler, buradaki trambüslerle yayla merkezine ulaşacak. Yaylanın alt kodunda çift yönlü yeni yol yapılacak. Ayder Yaylası ve civardaki Ausor, Hüser ve Kavron yaylalarına gitmek isteyenler bu yolu kullanacak. Yaylaya araç girişi sınırlandırılacak.

Ayder Yaylası’nın ortak alanında kamulaştırma çalışması da başladı. Yaylaya gelenlerin zaman geçirdiği, yaz kış eğlencelerinin yapıldığı 35 adet parselde toplam alanı 21 bin 614 metre kare alanı kapsayan arazi için malik, hissedar, veraset intikal dahil 376 hak sahibine tebligatlar ulaştırıldı. 15 günlük itiraz süresi beklenirken tebligat ulaşan birçok hak sahibi kamulaştırmaların iptal edilmesi için dava açmaya hazırlanıyor.

‘Babadan kalma evi kamulaştırmak istiyorlar’

Kamulaştırma tebligatını alan Yusuf Yüksel, kararı mahkemeye taşımak için hazırlandıklarını söyleyerek, şöyle konuştu: “Yerel olarak binektaş dediğimiz alan kamulaştırılıyor. Burada 1 dönüme yakın yerim, hemen yukarıda da babadan kalma evim var ve kamulaştırmak istiyorlar. Ben İzmir’de yaşıyorum, kamulaştırma tebligat ulaştı, ben bunun için buraya geldim. Aslına bakarsanız buradaki çoğunluk buraların kamulaştırılmasını istemiyor. Buralarda 500-600 senelik geçmişimiz var. Burası benim geçmişim, tarihim. Buradan çıktığım zaman bir tarihi silmiş olacaksınız, bu yüzden de bunu rakamlandırmanın manasız olduğunu düşünüyorum. Benim geçmişimin hiçbir rakamsal bedeli yok, bunun içinde iptal davasına gideceğim. Metrekaresine 1500 lira gibi rakamlar telaffuz edildi, 10 bin lira verseler bile biz büyük bir çoğunluk olarak kamulaştırma iptal davası açacağız.”

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Arazisi kamulaştırma kapsamında olan Yuvacan Çakır da şöyle konuştu: “Buralar dedelerden kalma arazimiz, biz bu arazilerimizden geçiniyorduk, halen de biz geçinmeye çalışıyorduk. Salıncaklarımız vardı, onu kaldırdılar. Şimdi bizim arazilerimizi elimizden almak istiyorlar. Arazimize metrekaresi 1500 lira veriyorlar. Buranın kıymetini burada yaşayanlar bilir. Benim çocukluğum burada geçti. Kaç para verdikleri önemli değil, biz yargıya başvurup iptalini isteyeceğiz, arazilerimizi vermek istemiyoruz.”

1350 metre yükseklikte yer alan yaylaya, Fırtına Deresi boyunca eşsiz doğa güzellikleri izlenerek ulaşılıyor. Ayder Yaylası, çevresini saran çam ormanları, şelaleleri, yöresel mimarideki evleri, çiçekleri ve bu çiçeklerden elde edilen balı ve şifalı kaplıcasıyla meşhur. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistler 55 derece sıcaklıktaki şifalı kaplıca suyundan yararlanırken, yaylada trekking, safari, kampçılık, dağcılık gibi birçok turizm aktivitesi de yapılıyor.