Erdoğan’ın reklamcısı Olçok’ın ajansı AKP’yle yollarını ayırdı: Allah yar ve yardımcıları olsun

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Darbe girişimi gecesi Boğaziçi Köprüsü’nde oğluyla birlikte hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hem yakın arkadaşı hem de reklamcısı olan Erol Olçok’ın kurduğu reklam ajansı Arter, AKP’yle yollarını ayırdığını açıkladı.

Arter’den yapılan açıklamada “Arter Reklam olarak 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri siyasi iletişim çalışmalarında yer almayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin 24 Haziran seçimlerinden de başarıyla çıkacağınız inancımız tamdır” ifadeleri kullanıldı.

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Bu gelişmenin ardından Erdoğan’ın seçim kampanyalarında kamuoyu araştırma şirketi Andy-Ar Başkanı Faruk Acar’ın sahibi olduğu YİNE Ajans ile çalışacağı öğrenildi.

AKP’nin 16 yıldır tüm seçim kampanyalarını yürüten Arter’in sahibi Erol Olçok, Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminden bu yana ekibinde yer alıyordu. Olçok aynı zamanda AKP’nin ismini, logosunu, sloganlarını bulan kişi olarak biliniyor.

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Olçok, darbe girişimi gecesi oğlu Abdullah Tayyip’le birlikte Boğaziçi Köprüsü’nde hayatını kaybetmişti.