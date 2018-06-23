Erdoğan’ın ‘rehavet’ endişesi: Akrabalarınızı alın sandığa götürün

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP’lilerin rehavete kapılmasının kendilerini zora sokacağını belirterek “Bütün arkadaşlarınızı, akrabalarınızı alın sandığa götürün” dedi.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde AKP’lilere seslenen Erdoğan, İnce’nin “Okulların bahçesinde yatın, sandalyede oturun. Ben de YSK önünde yatacağım” dediğini ifade etti.

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“Hayırdır ya” diyen cumhurbaşkanı, İnce’nin şimdiden kaybettiğini anladığını, bu cümleden öyle anlaşıldığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı, ‘Türkiye’nin guguk değil hukuk devleti olduğunu’ aktararak “Şunu da bil; siz o CHP zihniyetinin açık oy kapalı tasnifi bu ülkede siz yaptınız. Kime oy veriyor, buna baktınız. CHP’ye oy verip vermediğine baktınız. Tasnifini kendiniz yaptınız. AK parti iktidarından 16 yıldır böyle bir şey oldu mu? Ama siz yaptınız yaparsınız” dedi.

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‘Akrabalarınızı alın sandığa gidin’

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Biz şu an itibariyle bütün güvenli olarak her türlü tedbiri aldık. Sandık güvenliği her sandıkta her partinin temsilcisi var mı? Daha ne konuşuyorsun. Her partide olmayan hiçbir siyasi parti yok. Kaldı ki 100 metre mesafeydi, kaldırdık onu sandık görevlisi hemen oradaki güvenlik ekibine haber verdiği anda güvenlikçi gelir müdahale eder. Biz bunu başardık. Tüm Türkiye’ye şu anda ekranları başındaki milletime sesleniyorum. Oradaki güvenlik ekiplerine söylediğiniz anda buna müdahale eder. Milletime AK Parti’ye gönül verenlere sesleniyorum… Sakın ha rehavete kapılmak yok. Bütün arkadaşlarınızı, akrabalarınızı alın sandığa götürün. Buradaki rehavet Allah muhafaza bizi zora sokar. Sakın… Çok daha farklı olan reform niteliğindeki Türkiye inşallah bu sistemle uçuşa geçecek. Muassır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkacak. Bu farklı sistemle inşallah diğerlerinin akıllarına bile gelmeyeni gerçekleştireceğiz.”