Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’ın posterini yakan kişi gözaltında

Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın posterini yakan 26 yaşındaki Halis B. gözaltına alındı.

Fotoğraflar: DHA

Pursaklar ilçesindeki bir trafo binasının dış cephesinde çıkan yangını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gitti.

Reklam

Polis, Erdoğan’ın posterini yakmak isteyen Halis B.’yi gözaltına alırken, yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında, AKP il Başkanlığı tarafından trafo merkezi üzerine reklam amacıyla kaplanan Erdoğan’ın posteri zarar gördü.

Halis B., Erdoğan’ın fotoğrafını yakmak istediğini söyledi. AMATEM’de tedavi gördüğünü belirlenen şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

SON HABERLER

Özge Elvan’ın ifadesi alındı; yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde 4 Şubat Perşembe günü katılmadığı eyleme dahil edilerek gözaltına alınan Berkin Elvan’ın ablası Özge Elvan’ın ifadesi alındı. Avukatı Deniz Özen’in verdiği bilgiye göre Elvan’ın yarın İstanbul Anadolu Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor. Öte yandan Elvan’ın ablası Gamze Elvan, Twitter hesabından kardeşinin yemeklerin kötü olması nedeniyle şekerli suyla beslendiğini duyurdu.