Erdoğan’ın posterini yakan kişi gözaltında

Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın posterini yakan 26 yaşındaki Halis B. gözaltına alındı.

Fotoğraflar: DHA

Pursaklar ilçesindeki bir trafo binasının dış cephesinde çıkan yangını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gitti.

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Polis, Erdoğan’ın posterini yakmak isteyen Halis B.’yi gözaltına alırken, yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında, AKP il Başkanlığı tarafından trafo merkezi üzerine reklam amacıyla kaplanan Erdoğan’ın posteri zarar gördü.

Halis B., Erdoğan’ın fotoğrafını yakmak istediğini söyledi. AMATEM’de tedavi gördüğünü belirlenen şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.