Erdoğan’ın oyunda ‘savaşı’: Usta Dayağı

Google Play üzerinden yayınlanan ‘Usta Dayağı: Erdoğan 15 Temmuz Darbecilerine Karşı’ adlı oyunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Nuriye Gülmen, Berkin Elvan, Fethullah Gülen, Donald Trump, Beşar Esad gibi isimlere karşı ‘savaşıyor’.

Evrensel’in haberine göre, 28 Aralık 2017 tarihinde ‘Jonas Alleman’ adlı Google Play kullanıcısı tarafından yayına sunulan oyunun açıklama bölümünde şu ifadeler yer alıyor: “15 Temmuz, milletin devletine sadakatini ispatladığı tarihi bir gündür. 15 Temmuz Darbe gecesi Erdoğan sadakati oyun dünyasında da göstermek gerekir. Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti’nin yüce bir dava şuuruyla; Avrupa ve Orta Doğu’daki emperyalist maşalarla, tüm içteki hainler ve FETÖ ile yılmadan mücadele ettiğine tüm İslam coğrafyası şahittir. Usta Dayağı işte bu kahraman Osmanlı yiğidinin tüm şer odaklara karşı tek başına mücadelesini konu alıyor. Tüm Ak partili, Ak yürekli kardeşlerimizin Recep Tayyip Erdoğan’ın iç ve dış güçlerle tek başına savaştığı bu oyuna 15 Temmuz ruhu adına desteklerini bekliyorum.”

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Oyundaki karakterler, milyonlarca kişi tarafından oynanan ‘Minecraft’ adlı oyunun grafik tarzı kullanılarak yaratılmış.

Oyunda, Erdoğan temsilini kullanarak ‘FETÖ’, ‘ORTADOĞU’, ‘ÇAPULCU’ ve ‘ALAYINA’ başlıkları altında toplanan temsillerle dövüşüp olabildiğince çok ‘düşmanı’ dövmeniz bekleniyor. Seçim menüsünde ise ‘Düşmanını seç’ ifadesi yer alıyor.

Oyundaki ‘düşman’lar karakteristik belli özellikleri ile temsil edilmiş kişi ya da kimliklerden oluşuyor. Bunlardan bazıları şöyle:

‘FETÖ’ başlığı altında özellikle Fetullah Gülen ve Emre Uslu temsilleri,

‘ORTADOĞU’ başlığı altında Mesud Barzani, Beşar Esad ve Benjamin Netanyahu temsilleri,

‘ALAYINA’ başlığı altında Angela Merkel, Vladimir Putin ve Donald Trump temsilleri,

‘ÇAPULCU’ başlığı altında ise Berkin Elvan, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça temsilleri