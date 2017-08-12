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Erdoğan’ın öngörüsü: Almanya’daki seçimlerden sonra ilişkiler normale döner

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son dönemde gerginliğin yükseldiği Almanya’yla ilişkilerin, eylül ayında yapılacak parlamento seçimlerinden sonra normale döneceğine inandığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Erdoğan, Isparta’da ‘Coca Cola’ fabrikasının açılışında konuştu.

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Türkiye’nin ‘hukuk devleti’ ilkesi konusundaki ‘titizliğinin’ pek çok Batı ülkesinden çok daha ileri düzeyde olduğunu savunan cumhurbaşkanı, “Terörle bu boyutta bir mücadele içinde olup da bizim kadar soğukkanlılığını koruyabilen pek az devlet olduğunu hep birlikte görüyoruz. Daha bir yıl önce, darbe teşebbüsü gibi içinde işgal ihtimali dahil her türlü felaketin bulunduğu bir tehdit yaşamış olmamıza rağmen demokrasimiz ve ekonomimizle dimdik ayaktayız” diye konuştu.

‘Aynı taktiği Almanya izliyor’

Avrupa ülkelerinin Türkiye’ye yönelik eleştirilerinin çoğunluğunun kendi iç siyasetleriyle ilgili olduğunu bildiklerini söyleyen Erdoğan, daha önce aynı yönteme, Hollanda, Fransa ve Avusturya’nın da başvurduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı sözlerini şöyle bitirdi: “Şimdi aynı taktiği Almanya’nın izlediğini müşahade ediyoruz. Seçimlerden sonra ben inanıyorum ki onlarda normale dönecektir.”

Türkiye-Almanya gerginliği

Türkiye ile Almanya arasında darbe girişiminin ardından gerilen ilişkiler, Büyükada’da gözaltına alınıp tutuklanan hak savunucularının arasında bir Alman vatandaşının da bulunması sonrası iyice bozulmuştu.

İkili gelişmelerin gerilmesinin ardından Ankara, Alman vekillerin Türkiye’deki üsleri ziyaret iznini kaldırmıştı. İş Alman askerlerinin İncirlik’i terk etmesine kadar varmış, benzer bir kararın Konya’daki askerler için de alınabileceği konuşulmaya başlamıştı.

Süreçte son olarak, Türkiye, Alman vekillere Konya’daki üssü ziyaret izni vermişti. Almanya’dan sekiz vekille birlikte NATO temsilcilerinin de katılacağı ziyaretin eylül ayında gerçekleşmesi planlanıyor.

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