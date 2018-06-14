Erdoğan’ın OHAL’i kaldırma vaadi Şimşek’i rahatlattı: Türkiye algısı olumlu etkilenir

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yaklaşık iki yıldır muhalefetin itirazlarına rağmen yürürlükte bulunan OHAL’in seçimden sonra kaldırılmasının Türkiye’nin algısını olumlu yönde değiştireceğini söyledi.

NTV’de açıklamalarda bulunan Şimşek, son dönemde yaşanan gelişmelerin hızla enflasyonun düşmesi ve cari açığın daralması yönünde olduğunu anlattı.

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Şimşek “Geçmişin rakamlarına bakmayın. Geleceğe ilişkin değerlendirmelerde yeniden dengelenme hususu ancak yılın ikinci yarısında rakamlara yansıyacak. Geçen yıldan kalma çok güçlü bir momentum bulunuyor. Dolayısıyla yakın geçmişi baz alarak geleceğe bunu taşımayın” dedi.

OHAL’in ekonomiye etkisiyle ilgili Şimşek şunları söyledi: “Çok net bir şekilde, tabiri caizse ‘terörün belini kırdık’, oyunu Irak’ın içlerine kadar taşıdık, Suriye’de terör koridorunu kırdık. Dolayısıyla terör noktasındaki OHAL’in en önemli gerekçesi buydu ve haklı bir gerekçeydi. Gerçekten Türkiye çok mesafe kazandı. Bu birinci husus, FETÖ tehdidiyle de önemli ölçüde mücadelede sonuç alındı, başarıya ulaşıldı. Cumhurbaşkanımız net bir şekilde ilk işimizin OHAL’i kaldırmak olacağını ifade etti. Bu da dışarıda Türkiye’nin algısını, ülkemize bakış açısını olumlu yönde değiştirecek. Türkiye’nin gerçekliğiyle algısı arasında ciddi makas, bir fark oluşmuştu. Bu algıyla gerçeklik arasındaki farkı kapatma noktasında önemli bir adım.”