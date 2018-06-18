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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’ın ‘OHAL çelişkisi’: Süre bitince kaldıracağız ama yine gelebilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tartışmaların odağındaki OHAL için “Yeni dönemde OHAL’i süre bittiğinde kaldıracağız. Ama bu demek değil ki bundan sonra yine gelmeyebilir” dedi.

Polisin Ankara Üniversitesi’ne baskını, akademinin sembolü olmuştu. (Fotoğraf: Reuters)

Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığındaki rakipleri Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş ve Temel Karamollaoğlu OHAL’i seçimlerden sonra kaldıracaklarını kampanyaların başından bu yana seçmene vaat ediyor.

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Erdoğan, son günlerde ‘OHAL’i kaldırabiliriz’ yönünde yaptığı açıklamaları bir adım daha ileri taşıyıp “24 Haziran’dan sonra bu göreve devamım halinde ilk işimiz inşallah OHAL’i kaldırmak olacaktır” demişti.

Anketlerin Erdoğan’ın moralini bozduğunu söyleyen CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Anketler moralini bozdu, televizyonda benim vaatlerimi açıklamaya başladı. Seçimden sonra OHAL’i kaldıracakmış. Şimdi kaldır elini tutan mı var? OHAL koşullarında seçim yapan ülke olmaktan kurtulalım” demiş, seçimden sonra yemin edip göreve başladığında OHAL’i hemen kaldıracağını yinelemişti.

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Cumhurbaşkanı, Samsun mitinginde İnce’ye yanıt verdi: “Ne dersen de, pek de cevap vermeye değmezsin. Zira beş gün sonra benim milletim sizin defterinizi düzecek. Neymiş OHAL’i 48 saat içerisinde kaldıracakmış. Geldik biz bir ayda OHAL’i kaldırdık. Şimdiye yeni dönemde OHAL’i süre bittiğinde kaldıracağız. Ama bu demek değil ki bundan sonra yine gelmeyebilir. Teröre yönelik bir şey olursa geri gelebilir.”

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