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Erdoğan’ın Nazilere benzettiği Alman hükümetinden yanıt: Rezalet

 

Almanya, Nazi benzetmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi: “Kışkırtmaya çalışıyor. Rezalet, anlaşılması güç.”

Fotoğraf: Reuters

Erdoğan, dün İstanbul’da katıldığı bir etkinlikte, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin Almanya’daki toplantılarına izin verilmemesini şöyle eleştirmişti: “Ey Almanya… Sizin demokrasiyle uzaktan yakından alakanız yok. Sizin uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil. Almanya bunları bırakalı çok olduğu sanıyorduk, yanılmışız.”

‘Kışkırtmaya çalışıyor’

Maas, 2015’te Almanya’da düzenlenen ırkçı parti PEGIDA karşıtı gösteriye katılmıştı. (Fotoğraf: Reuters)

Devlet kanalı ARD’ye konuşan Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas, ‘giriş yasağı fikrine katılmadığını’ belirterek bunun hiçbir şeyi çözemeyeceğini söyledi.

Maas, Türkiye’yi Avrupa’dan uzaklaştıracak politikaların, ülkeyi Rusya’nın yanına iteceğini dile getirerek, Nazi benzetmesine “O şimdi kışkırtmaya çalışıyor. Provokasyona gelmemek için dikkat etmeliyiz” yanıtını verdi.

Nazi benzetmesini “Rezalet, anlaşılması güç, kabul edilemez” olarak tanımlayan ve ‘şiddetle reddeden’ Mass, çözüm olarak diyalogu gösterdi.

‘Hukuk devleti konusunda sorunları bulunan ülke…’

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Grup Başkanı Volker Kauder de ARD’de şunları söyledi: “NATO müttefiki bir ülkenin cumhurbaşkanının başka bir üye ülke hakkında söyledikleri inanılmaz ve kabul edilemez. Üstelik bunu hukuk devleti konusunda önemli sorunları olan bir ülkenin lideri yapıyorsa.”

‘Boğazın despotu raydan çıktı’

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Başkan Yardımcısı Julia Klöckner, Nazi benzetmesi için “Çirkin ve tarih bilmezlik” derken, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi Genel Sekreteri Andreas Scheuer de “Boğazın despotu raydan çıktı” yorumunu yaptı.

Almanya’yla referandum gerilimi

Türkiye ile Almanya arasındaki gerilim, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki Türklere yönelik düzenleyeceği referandum toplantısının, yoğun talep ihtimali ve salon ile park yerlerinin yetersizliği gerekçesiyle belediye tarafından iptal edilmesiyle başlamıştı.

Bunu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin ülkede iki farklı toplantısına izin verilmemesi izlemişti.

Almanya haricinde, Hollanda ve Avusturya hükümetleri de AKP’lilerin kendi ülkelerinde referandum mitingi düzenlemesine karşı.

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