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Erdoğan’ın ‘Nazi’ yakıştırmasına İsrail de tepkili: Son derece yersiz

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Türk bakanların ülkede referandum kampanyası yürütmesine izin vermeyen Almanya ve Hollanda için ‘Nazi’ yakıştırması yapmasına İsrail de tepki gösterdi.

Fotoğraf: Reuters

Bakanların referandum toplantısı yapmalarına izin verilmemesiyle başlayan gerginlik Erdoğan’ın Almanya ve Hollanda’ya ‘Nazi’ yakıştırması yapmasıyla sonuçlanmıştı.

Deutsche Welle’de yer alan habere göre İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Machschon, Erdoğan’ın Nazi benzetmesini kınadıklarını belirterek, bu tür karşılaştırmaların ‘son derece yersiz’ olduğunu söyledi.

Bu tür bir karşılaştırmanın yapılmaması için ‘Yahudi soykırımı konusunda erken eğitimin önemi’ne dikkat çeken Nachschon, “İsrail, ahudi soykırımını anmayı değersizleştirebilecek ve basitleştirebilecek her şeye karşıdır” diye konuştu.

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