Erdoğan’ın ‘Nazi benzetmesi’ Avrupa’yı ‘hayrete düşürdü’: Küstahlık

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Almanya’ya yaptığı ‘Nazi benzetmesi’ni ‘küstahlık’ diye yorumladı.

Deutsche Welle’de yer alan habere göre Lüksemburg televizyonuna konuşan Juncker, Erdoğan’ın açıklamasını “Günümüz Almanya’sının Nazi dönemiyle kıyaslanmasını kabullenemem. Bu küstahlıktır” sözleriyle eleştirdi.

‘Hayrete düşüyorum’

Juncker, “Türkiye’den gelen haberler karşısında hayrete düşüyorum. Türkiye cumhurbaşkanı ve Türkiye dışişleri bakanının günümüz Almanya’sının Nazi Almanya’sından daha kötü olduğu şeklindeki sözlerini kabullenebilmem mümkün değildir. Ebeveynim ve onların ebeveynleri Nazi diktasının ne olduğunu iyi bilirler” diye konuştu.

Toplantı iptallerinden ‘Nazi’ gerginliğine

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Almanya’da ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı esas alan anayasa değişikliği referandumu için Almanya’nın çeşitli şehirlerinde yapmak istediği referandum toplantılarına izin verilmemişti.

Hükümet yetkilileri Almanya’yı sert sözlerle eleştirirken, en sert tepkiyi ise Erdoğan, Almanya’ya ‘Nazi’ benzetmesi yaparak vermişti: “Almanya’da arkadaşlarımızı konuşturmuyorlar. Varsın konuşturmasınlar. Ey Almanya sizin demokrasiyle uzaktan yakından alakanız yok. Sizin uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil. Sizi dünyaya rezil rüsva edeceğiz. Biz o Nazi dünyasını görmek istemiyoruz. Almanya bunları bırakalı çok olduğu sanıyorduk, yanılmışız.”