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Erdoğan’ın ‘mütalaası’: Yıl sonuna dek ciddi manada mahkumiyet kararları gelecek

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, darbe girişiminin ardından yargı sürecinin ağır işlediğine dair eleştirilere yanıt verdi: “Yıl sonuna kadar ciddi manada mahkumiyet kararları gelecektir diye düşünüyorum.”

Fotoğraf: hurriyet.com.tr

G-20 zirvesine katılmak için Almanya’ya giden Erdoğan, uçakta gazetecilere konuştu.

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Hürriyet’ten Fikret Bila’nın aktarımına göre, Erdoğan’a “15 Temmuz yargılamaların ağır yürüdüğüne ilişkin şikayetler var. Değerlendirmeniz nedir?” diye soruldu.

Cumhurbaşkanı yanıtında, Suriye’ye silah götüren MİT TIR’larının görüntülerini gazeteci Can Dündar’a verdiği gerekçesiyle ‘devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak’tan suçlu bulunan CHP’li vekil Enis Berberoğlu’nu ve gazeteci Can Dündar’ı hatırlattı.

Mahkemenin gerekçeli kararında “Siyasal saikle casusluk faaliyetinde bulunduğu şüpheden uzak bir gerçek. Kaçacağı, saklanacağı hususunda kanaat oluştu. Sanıklardan Can Dündar çok daha az bir ceza almasına rağmen tahliye olur olmaz yurt dışına kaçmıştı” denmişti.

‘Berberoğlu kararı önemli’

Erdoğan şöyle konuştu: “Yargı süreci devam ediyor. Enis Berberoğlu ile verilen karar önemli bir adımdır. Bağlantısı nedir? Yurtdışına kaçmış olan kişidir. Servisi yapan bu. Yıl sonuna kadar ciddi manada mahkumiyet kararları gelecektir diye düşünüyorum.”

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