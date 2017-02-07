Erdoğan’ın muhtarları varsa Trump’ın da şerifleri var: Beyaz Saray’a davet

ABD Başkanı Donald Trump, çoğu kendisini destekleyen 12 şerifi, fikir alışverişinde bulunmak üzere Beyaz Saray’a çağırdı.

Huffington Post’un haberine göre görüşmede göçmenlerle ilgili konular, hapishanelerin durumu ve federal hükümetin yerel güvenlik güçlerine askeri teçhizat vermesi hakkında konuşulacak.

Trump’ın daveti akla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geleneksel muhtarlarla buluşma toplantılarına getirdi.

‘Vatanseverlik Baharı’

Görüşmeye çağrılanlar arasında, “Müslüman teröristler Meksika sınırından ABD’ye giriyor” diyen Wyoming şerifi, Trump için “Amerikalıların duymak istediklerini söylüyor” diyen Texas şerifi ve ‘Arap Baharı’na atıfta bulunarak Trump’ın ‘Vatanseverlik Baharı’ yaşattığını savunan söyleyen Minnesota şerifi bulunuyor.

Gelmesi beklenen bir başka isim ‘Tavşan’ lakaplı Şerif Caroline Welsh, Trump’ın seçim kampanyası kapsamında Pensilvanya’da ‘kadın liderlik takımı’nda yer almıştı.

Welsh, “Trump’ın enerjisi ve hevesi gibisini daha önce görmemiştim” demişti.

Trump’ın demokrat Davidson County şerifi Daron Hall’le de görüşmesi bekleniyor.

Şerifleri eleştirmişti

Şeriflerin karar yetkileri arasında, hangi göçmen politikasının önceliğe sahip olacağı ve kayıt dışı göçmenlerin ne kadar süre hapiste tutulacağı gibi konular yer alıyor.

Trump, kayıt dışı göçmenlerin tutukluluğuyla ilgili görüşlerine katılmayan şerifleri eleştirmişti.