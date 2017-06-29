Erdoğan’ın mitingini istemeyen Almanya’ya tepki: İfade özgürlüğü kısıtlanıyor

Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın miting düzenlemesine ‘sıcak bakmayan’ Almanya’nın ifade özgürlüğünü kısıtlamaya çalıştığını savundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) başbakan adayı Martin Schulz’un “Türkiye’de muhalifleri ve gazetecileri cezaevine atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’da etkinlik düzenlemesini istemiyorum” demesine atıfta bulunularak, “Almanya’daki bazı siyasetçilerin açıklamalarında iç politika hesaplarına dayandığı anlaşılan, kabul edilemez yorumlar yapmaları esef vericidir” dendi.

‘Çifte standardı bir kez daha ortaya koyuyor’

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Özellikle Avrupa Parlamentosu Başkanlığı yapmış bir kişinin toplanma ve ifade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik yaklaşımı, karşı karşıya bulunduğumuz zihniyetin gerçek yüzünü ve başkalarına ders vermeye çalışanların çifte standardını bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu şahsın Cumhurbaşkanımıza yönelik kabul edilemez ifadelerini şiddetle kınıyor ve reddediyoruz.”

Almanya, Erdoğan’ın ülkede etkinlik düzenlemesini istemiyor. Öte yandan Erdoğan’ın ABD’de kavgaya karışan korumalarının ülkeye alınmayacağı da açıklanmıştı.

Referandum sürecinde de AKP’li siyasetçilerin Almanya’da miting yapmasına izin vermemişti.