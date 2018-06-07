Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’ın ‘millet kıraathaneleri’ projesi: Kitap, çay, kek ücretsiz

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçimi kazandığı takdirde ‘millet kıraathaneleri’ kuracağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Hatay’da seçmenlerine hitap eden Erdoğan, “İnşallah yeni bir adım” diyerek duyurduğu kıraathanelerin, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tarafından yanlış anlaşılabileceğini söyledi.

Reklam

Cumhurbaşkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “İskambil oynanan değil, kitaplarla döşeli, içeride kahvesi, keki olacak. Gençlerimiz yaşlılarımız gelecek. Hem kitabını okuyacak, hem kekini alacak, çayını kahvesini alacak; ücretsiz, ücretsiz. Yani buralar adeta hayata ne katacak? Ruh katacak ruh… 24 saat açık olacak.”

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...