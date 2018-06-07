Erdoğan’ın ‘millet kıraathaneleri’ projesi: Kitap, çay, kek ücretsiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçimi kazandığı takdirde ‘millet kıraathaneleri’ kuracağını açıkladı.

Hatay’da seçmenlerine hitap eden Erdoğan, “İnşallah yeni bir adım” diyerek duyurduğu kıraathanelerin, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tarafından yanlış anlaşılabileceğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “İskambil oynanan değil, kitaplarla döşeli, içeride kahvesi, keki olacak. Gençlerimiz yaşlılarımız gelecek. Hem kitabını okuyacak, hem kekini alacak, çayını kahvesini alacak; ücretsiz, ücretsiz. Yani buralar adeta hayata ne katacak? Ruh katacak ruh… 24 saat açık olacak.”