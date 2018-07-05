Erdoğan’ın mal varlığı: 6 milyon nakit, 2 milyon lira da borcu var

Resmi Gazete, kesin seçim sonuçlarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mal varlığını da yayımladı. Buna göre Erdoğan’ın 6 milyon 347 bin lira nakit parası, bir iş adamına da 2 milyon lira borcu varmış.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Resmi Gazete’de yayımlanan malvarlığı detaylarına göre 6 milyon 347 bin lira nakit parası bulunuyor. Geçen yıldan farklı olarak Erdoğan’ın malvarlığı bilgilerine bu kez, İstanbul Kısıklı’daki 4 milyon liralık konutu da eklendi.

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Detaylara göre Erdoğan’ın Mehmet Gür isimli iş adamına 2 milyon lira borcu olduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2001’de AKP genel başkanı olarak partisine verdiği mal bildirimindeyse kendisine ait sekiz kalem mal beyan etmişti.

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Erdoğan’ın, yargılanmasına da neden olan 10 Eylül 2001 tarihli, kendi el yazısıyla yazdığı mal beyanı şöyleydi: “Bolluca’da 376 metrekare arsa (40 bin lira), Rize Güneysu’da 2 bin metrakere arazi (10 bin lira), şirket ortaklığı yüzde 12 (95 bin lira), şirket ortaklığı yüzde 12 (25 bin lira), şirket ortaklığı yüzde 12 (bin lira), 340 bin ABD doları, 174 adet cumhuriyet altını. Eşi Emine Erdoğan’a ait muhtelif takılar (7 bin 800 lira), Emine Erdoğan’ın üzerine kayıtlı 2000 model Passat otomobil.”