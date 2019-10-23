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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’ın maaşına 2020’de 7 bin lira zam: 81 bin 250 lira

Cumhurbaşkanlığı, 2020’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın maaşına 7 bin lira zam yapılmasını teklif etti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

BirGün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre cumhurbaşkanlığı, bütçe teklifini Meclis’e sevk etti.

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Teklifte, Erdoğan’ın 74 bin 500 lira olan maaşının 6 bin 750 lira artarak 81 bin 250 liraya yükseltilmesi istendi.

Bu da maaşta yüzde 8’lik bir artış anlamına geliyor.

Personel giderleri artıyor

Cumhurbaşkanlığının diğer harcama kalemlerinde de artışa gidildi.

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Buna göre personel giderleri için ayrılan ödenek 278 milyon liradan 329 milyon 857 bin liraya yükseltildi.

Mal ve hizmet alımları için bütçe 1 milyar 158 milyondan 1 milyar 660 milyon liraya yükseltildi. Bu tutar, ağustos ayında 68 milyon lira aşılmıştı.

Temsil ve tanıtma giderlerine 92 milyon, görev giderlerine ise 1 milyar 9 milyon lira ödenek ayrıldı.

‘Kar amacı gütmeyen kuruluşlara transferler’ kalemi de 12 milyon 500 milyon liradan 14 milyon liraya çıktı.

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